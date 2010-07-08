Всемирный банк отметил успехи Беларуси в создании благоприятных бизнес-условий

Всемирный банк оценил успехи Беларуси в развитии благоприятных инвестиционных условий. Об этом заявили сегодня во внешнеполитическом ведомстве страны.

На текущей неделе опубликован ежегодный доклад Всемирного банка, который определил рейтинг 87-ми государств в создании бизнес-условий.

Эксперты отметили значительные успехи Беларуси. Положение Беларуси по некоторым позициям выше, чем у Великобритании, Польши, Франции, США и других стран. Наша республика открыта для иностранного капитала. Так, возможности инвестирования в различные секторы экономики соответствуют условиям в странах Евросоюза — в Беларуси без проблем можно создать иностранное предприятие и эффективно решать экономические споры.

Андрей Савиных, начальник Управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Мы рассматриваем этот доклад как определенное признание усилий правительства Беларуси и подтверждение правильности курса направленного на либерализацию экономических отношений внутри страны и создания благоприятного инвестиционного климата. Беларусь занимает заметное место в докладе Всемирного банка как страна, которая добилась впечатляющих результатов на этом направлении.

Также во внешнеполитическом ведомстве сегодня прокомментировали визит Комиссара по вопросам расширения Евросоюза и политики добрососедства.

МИД Беларуси расценивает приезд в Беларусь Штефана Фюле как важный элемент продолжения диалога между Минском и Брюсселем. В ходе визита чешского дипломата, который начался сегодня, стороны обсудят все актуальные вопросы повестки дня: Беларусь-ЕС, либерализацию виз и перспективы «Восточного партнерства».