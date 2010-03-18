Всемирный банк: Наши совместные проекты в Беларуси работают очень хорошо

Всемирный банк расширил возможности финансовой поддержки Беларуси и рассчитывает на дальнейшее углубление партнерства.

Об этом заявил вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Филлип Ле Уэру на встрече с премьер-министром Сергеем Сидорским.

Беларусь стала членом Всемирного банка в 1992 году. За это время стране было выделено 643 миллиона долларов на реализацию 9 проектов, около 30 национальных программ получили грантовую поддержку на общую сумму 18 миллионов. В настоящее время Беларусь использует средства Всемирного банка для финансирования четырех проектов по развитию инфраструктуры.

Филипп Ле Уэру, вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии:

– Вы смогли обеспечить такой экономический рост, который ближе к китайскому, чем к европейскому, смогли существенно снизить уровень бедности в стране. Я вижу, что наши совместные проекты в Беларуси работают очень хорошо. Это является признаком высокого уровня госуправления в стране, что в свою очередь является важным элементом, который необходим для развития частного сектора.

Антикризисная программа, принятая правительством, позволила ВВП Беларуси в сложном, 2009 году, вырасти на 0,2%. Большие успехи достигнуты и в части привлечения инвестиций. Все это произошло на фоне либерализации экономики и улучшения бизнес-климата. По словам премьер-министра, в этих вопросах значительную помощь нашей стране оказала поддержка международных структур. Согласно стратегии сотрудничества с Беларусью, объем финансовой помощи только в нынешнем и будущем годах составит порядка четверти миллиарда долларов.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

– Не имея сырьевых ресурсов, которые поддерживали экономическое развитие за счет предприятий технологического уклада 4-5 уровней, мы смогли удержать ВВП, даже с его ростом. Внешние структуры – Всемирный банк, Международный валютный фонд – оказали значительную поддержку нашей экономике.

Эксперты Всемирного банка положительно оценили принимаемые в Беларуси меры по противодействию мировому кризису. Об этом они заявили сегодня же на встрече с главой Администрации Президента Владимиром Макеем. Международные эксперты выразили намерение продолжить сотрудничество с нашей страной по различным направлениям, представляющим взаимный интерес.