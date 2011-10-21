Всемирный банк: Мы находимся под благоприятным впечатлением от того, что в макроэкономических прогнозах акцент делается на вопросах стабилизации

Всемирный банк позитивно оценивает действия белорусских властей по унификации обменного курса рубля и прогнозирует улучшение экономической ситуации в Республике. Об этом заявил сегодня директор отдела Украины, Беларуси и Молдовы Всемирного банка Мартин Райзер.

По его мнению, население должно ощутить результаты принимаемых мер по стабилизации экономики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Мартин Райзер, директор отдела Украины, Беларуси и Молдовы Всемирного банка:

Мы находимся под благоприятным впечатлением от того, что в макроэкономических прогнозах, предложенных правительством на следующий год, акцент делается на вопросах стабилизации. Мы считаем, что это соответствует интересам текущей ситуации. Мы надеемся, что, благодаря структурным реформам, усилится инвестиционная активность, будет расти производительность труда, повысится конкурентноспособность экономики, что позволит повышать реальную заработную плату.