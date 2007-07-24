Всемикрорайонная стройка

В новых кварталах Минска будет введено 24% общей площади жилья. Жилые дома, в частности, появятся в микрорайонах "Дружба" и "Масюковщина". Объёмы строительства в столице за первое полугодие пока выполнены на 40%. Сейчас в Минске возводится 250 жилых домов, из них в 150 новоселы въедут в этом году.

Работа в три смены порою без перерыва на обед. Столичный микрорайон "Дружба" застраивается активно, даже с опережением графика. Всего в микрорайоне за три года планируется возвести 540 тысяч квадратных метров жилья. 240 из них - жилье по индивидуальным проектам.

"При производстве работ применяются улучшенные технологии, новые проекты, новые современные материалы, которые позволяют достичь высоких результатов как по скорости строительства, так и по качеству. В новых проектах предусмотрено улучшение планировки, увеличение жилых площадей", - сказал прораб Алексей Маслов.

Первые дома в "Дружбе" сдадут под ключ в сентябре-декабре этого года. Уже сегодня строители думают и об инфраструктуре. У каждого дома в ближайшем будущем появятся игровая площадка, скамейки и беседки. А уже через три года в микрорайоне построят четыре школы и шесть дошкольных учреждений. Так что у юных жителей "Дружбы" будут все шансы подружиться.

За первое полугодие в Минске сдано в эксплуатацию 400 тысяч квадратных метров жилья. Это только 40% от плана. Из-за неполной готовности инженерных сетей в новых микрорайонах не введены 10 жилых домов. Ситуация должна измениться в третьем квартале. На завершение прокладки сетей правительство выделит 100 млрд. рублей. Всего же в нынешнем году в столице построят более миллиона квадратных метров жилья.