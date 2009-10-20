Прямой эфир

В.Семашко: Транспортные организации Беларуси должны искать пути увеличения объемов автоперевозок, не ссылаясь на кризис

20 октября 2009 07:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом первый вице-премьер Беларуси заявил на заседании Президиума Совета Министров.

Как было отмечено, за восемь месяцев года темп роста перевозок снизился более чем на четверть, в то время как годовое задание – рост на 22%.

Как заявил министр транспорта и коммуникаций, туристическую индустрию следует полностью обеспечить автобусами белорусского производства. Планируется не только расширение, но и обновление парка комфортабельных перевозчиков. Треть туристических автобусов уже отработали на дорогах более двадцати лет. На смену «Икарусам» еще советских времен должны прийти отечественные МАЗы. Развитие международных пассажирских перевозок уже вынесено на законодательный уровень.

— Минпромом реализуется программа производства автобусов, предназначенных для международных пассажирских перевозок. В первом полугодии произведено 35 автобусов МАЗ-152 и 9 автобусов МАЗ-251. Минтрансом подготовлен и внесен в правительство проект указа Президента РБ о некоторых мерах по обеспечению автомобильного транспорта автобусами туристического класса, — заявил Иван Щербо, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
20 октября 2009 07:07

В Минске обсудят деловое сотрудничество Беларуси и Эстонии

19 октября 2009 15:18

Товарооборот Беларуси и Украины в этом году превысит три миллиарда долларов

19 октября 2009 07:53

Греческий парламент проголосовал за доверие новому правительству