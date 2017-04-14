Всегда можно находить эффективные решения: Андрей Кобяков заявил о тенденции к росту в белорусской экономике

Все они прошли модернизацию и работают с прибылью. Вместе с тем, не обходится без проблем. Так, Красносельский цементный завод оказался не готов к изменению цен в валютном эквиваленте. В правительстве этому предприятию обещали помочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.