Все три площадки пригодны для размещения на них атомной станции

К такому выводу пришли не только ученые Беларуси, но и специалисты МАГАТЭ.

Об атомной энергетике отныне будут говорить просто и доступно, и все желающие смогут получить исчерпывающую информацию. В стране создадут мощный информационный центр и интернет-ресурс о строительстве АЭС.

Подготовительная работа к строительству атомной станции идет полным ходом. Сейчас специалисты изучают возможное воздействие АЭС на окружающую среду на конкретных площадках. Данные будут учтены при ее проектировании. Информация будет открытой. И это принципиальный момент.

Всеволод Янчевский, помощник Президента Республики Беларусь: "В ближайшее время в республике будет создан мощный информационный центр для граждан по вопросу строительства атомной станции. Плюс к этому, мы создадим специальный интернет-ресурс. На нем будет не только справочная информация. Мы соберем все вопросы, которые так или иначе граждане задают или их волнуют, все сомнения и неясности, и на каждый из этих вопросов будет дан абсолютно ясный, понятный и убедительный ответ".

В желании развивать ядерную энергетику, Беларусь не одинока. В Швеции традиционно сильны позиции экологов. Но и там три четверти населения говорят атому "да". Уже сейчас во Франции 80% электроэнергии вырабатывают на АЭС. Мирный атомный потенциал наращивают во всех регионах планеты.

Беларусь не начинает с нуля. Определенный опыт уже есть. В 80-х велась подготовка к строительству АЭС. Тогда в последний момент отказались. А сейчас пришло понимание того что, без энергии мирного атома не обойтись. Традиционная энергетика приводит к необратимым последствиям для окружающей среды. Человечество уже столкнулось с глобальным изменением климата. Этот фактор и рост цен на углеводороды заставляют пересмотреть ценности. Эксперты за возобновляемые источники и атомную энергетику.