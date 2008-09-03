Все регионы Беларуси приступили к севу озимых зерновых

Уже засеяно 117 тысяч гектаров. Самые высокие темпы – в Витебской и Могилевской областях – более 21 и 12% соответственно. В центральной зоне – в Минском и Гродненском регионах, где оптимальные сроки наступили с 1 сентября, посеяно 8%.



Полным ходом идут работы в Брестской и Гомельской областях. Темпы работ во многом зависят от подготовки почвы и внесения минеральных удобрений. В настоящее время готовы 46% запланированных земель.



В первую очередь сеется озимая пшеница, оптимальные сроки для которой завершаются уже 15 сентября. Семена озимой ржи и тритикале необходимо уложить в почву до 20 сентября. Хозяйства обеспечены необходимым объемом семян, удобрений, топлива. На полях в основном занята высокопроизводительная энергонасыщенная техника.