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Все показатели денежно-кредитной политики за первый квартал выполнены

18 апреля 2006 12:00
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Председатель Правления Нацбанка Петр Прокопович доложил Президенту Александру Лукашенко о работе банковской сферы. Особое внимание глава Нацбанка уделил стабильности национальной валюты. Сегодня белорусский рубль чувствует себя уверенно рядом с долларом. К американской валюте он укрепился на 0,1%, к российскому рублю - на 1,7%. На фоне стабильной работы банковской сферы за первый квартал валютная выручка предприятий увеличилась на треть и достигла трех миллиардов долларов. Рост цен отмечен не значительный. Петр Прокопович доложил о ходе разработки программы развития кредитно-денежной политики страны на ближайшие пять лет.
# Экономика

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