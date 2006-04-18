Все показатели денежно-кредитной политики за первый квартал выполнены

Председатель Правления Нацбанка Петр Прокопович доложил Президенту Александру Лукашенко о работе банковской сферы. Особое внимание глава Нацбанка уделил стабильности национальной валюты. Сегодня белорусский рубль чувствует себя уверенно рядом с долларом. К американской валюте он укрепился на 0,1%, к российскому рублю - на 1,7%. На фоне стабильной работы банковской сферы за первый квартал валютная выручка предприятий увеличилась на треть и достигла трех миллиардов долларов. Рост цен отмечен не значительный. Петр Прокопович доложил о ходе разработки программы развития кредитно-денежной политики страны на ближайшие пять лет.