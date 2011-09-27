Все крупные банки Беларуси сняли ограничения по валютным операциям с рублевыми картами

Перемены на валютном рынке отразились на ценах импортируемых товаров. В магазинах стала дешеветь бытовая техника, а теперь и частники снижают цены в своих торговых точках.

Павел как индивидуальный предприниматель, зарабатывает на жизнь вот уже 12 лет. Торгует мужскими костюмами и аксессуарами для них. Импортная одежда делового стиля, конечно же, покупается за валюту. Если в начале года с ней была непонятная ситуация, то теперь, когда заработала допсессия на бирже, предпринимателям легче планировать свою работу. И с ценами на товары теперь картина тоже более-менее прогнозируемая. Некоторые ИП снизили их одновременно с падением курса доллара.

Павел Белютин, индивидуальный предприниматель:

Зависимость прямая, потому что товар приобретается за валюту. И процент скидки на весь товар был сделан пропорционально курсу доллара. Когда курс доллара рос, цена росла пропорционально. Так же и в последнее время цена снизилась примерно на 15% — как и менялся курс на бирже.

Сегодня по результатам торгов курс доллара на бирже составил 7 760 рублей. Курс евро — 10 500 рублей, курс российского рубля — 241. С 14 сентября доллар подешевел на 840 рублей, евро — на 1600, а российский рубль — на 64. То есть, с начала торгов национальная валюта укрепилась. По отношению к доллару, почти на 10%, к евро более чем на 13%. К российскому рублю почти на 21%.

Владимир Карягин, председатель союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»:

Рыночные методы воздействия при покупке-продаже валюты — на этот путь сейчас стал Национальный банк и правительство, программа на это ориентирует — это регулярные продажи, открытые, с учётом рыночной конъюнктуры, спроса и предложения. Параллельно с этим, безусловно, должна работать промышленность, должны эффективно работать предприниматели, очень важен деловой климат, бизнес-климат. Недаром правительство 4 октября впервые в истории рассматривает национальную платформу бизнеса в Беларуси.

Максимально сблизить рыночный курс, который формируется по итогам торгов на допсессии, с официальным Нацбанк планирует в течение ближайших полутора-двух месяцев. А сегодня все крупные банки страны сняли ограничения по валютным операциям с рублевыми картами. Теперь доллары можно снять непосредственно в банкомате. Это касается и операций с картами за границей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».