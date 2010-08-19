Все госпоставки по зерну намерена выполнить Минская область

Как заявил сегодня журналистам губернатор Борис Батура, региону хоть и не удалось получить высокий ожидаемый урожай, но только зерновых в закромах уже 1 млн 700 тысяч тонн.

Планка на будущий год — результат удвоить, получив урожайность под 45 центнеров с гектара. При этом ставка будет сделана не на увеличение посевных площадей, а на современные агротехнологии.

Нынешний год для Минской области урожайный на кукурузу и картофель. Излишки сельскохозяйственной продукции будут отправлены на экспорт.

Борис Батура, председатель Минского областного исполнительного комитета:

По картофелю мы просчитывали около 300 тысяч тонн — будем иметь в общественном секторе. Около 100 тысяч тонн мы можем реализовать за пределы республики.