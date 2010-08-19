Прямой эфир

Все госпоставки по зерну намерена выполнить Минская область

19 августа 2010 11:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Как заявил сегодня журналистам губернатор Борис Батура, региону хоть и не удалось получить высокий ожидаемый урожай, но только зерновых в закромах уже 1 млн 700 тысяч тонн.

Планка на будущий год — результат удвоить, получив урожайность под 45 центнеров с гектара. При этом ставка будет сделана не на увеличение посевных площадей, а на современные агротехнологии.

Нынешний год для Минской области урожайный на кукурузу и картофель. Излишки сельскохозяйственной продукции будут отправлены на экспорт.

Борис Батура, председатель Минского областного исполнительного комитета:
По картофелю мы просчитывали около 300 тысяч тонн — будем иметь в общественном секторе. Около 100 тысяч тонн мы можем реализовать за пределы республики.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
19 августа 2010 06:48

Украина и Беларусь в этом году могут достичь рекордного товарооборота

18 августа 2010 19:33

60 лифтов белорусской марки будут отныне работать в Баку

18 августа 2010 18:37

В Беларуси в пятый раз снижается ставка рефинансирования