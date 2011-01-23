Все больше польских бизнесменов предпочитают связывать свои проекты с белорусскими компаниями

Автопоезда с белорусскими тракторами в польский город Нарев приходят каждый день. Местный предприниматель Сергиуш Мартынюк уже больше 20 лет – единственный в Польше дилер белорусского тракторного завода. Простота в обслуживании и высокая надежность – вот залог популярности нашей техники у местных фермеров.

Дело это, признается бизнесмен, прибыльное. В год продается несколько сотен единиц.

Сергиуш Мартынюк, бизнесмен (Польша):

Наши предложения даже есть дальше, чтобы заняться делом на целую Европу, или на часть Европы – западную. Потому что немножко на западе Европы работают другие условия, как в России. Поэтому, нужно более до смаку все это делать. Я говорю до смаку, это значит так, чтобы клиент был доволен. Когда клиент доволен, трактора идут, продаются.

Из обыкновенного дилера белорусской техники компания этого польского бизнесмена выросла в крупнейшего в Европе производителя прицепов, коммунальной техники и автомобильных дисков. Ее годовой оборот составляет четверть миллиарда долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Поэтому и своим восточным соседям есть что предложить.

Сотрудничество польской компании «Пронер» с белорусскими партнерами развивается в двухстороннем направлении. Сюда поставляются белорусские трактора и отдельные агрегаты. Обратно отправляются колесные диски для белорусских сельхозмашин. К примеру, вот эта партия предназначена для лидских комбайнов.

В обозримом будущем сотрудничество с Беларусью Сергиуш Мартынюк прекращать не собирается. Говорит, интересы бизнеса превыше всего. Да и зачем менять партнеров, если дела идут в гору. К недавнему решению польских политиков, или как принято говорить, официальной Варшавы, у бизнесмена отношение однозначное.

Сергиуш Мартынюк, бизнесмен (Польша):

Только дураки с соседями плохо живут, только дураки. Умные люди всегда буду хорошо жить, работать. Потому что это с соседом. Не может быть дешевле, не может быть лучше, потому что с соседом. Если нужно, сосед с соседом договорятся.

Своего коллегу поддерживает и Адам Белевски, основатель крупнейшей в Польше логистической фирмы. Его автопоезда доставляют новые легковые автомобили по всей Евразии. С Беларусью бизнесмен начал сотрудничать еще в середине 90-х. Автомобили всех крупнейших минских автоцентров привезены в страну лафетами польской компании, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Адам Белевски, бизнесмен (Польша):

Началось из этого, что восстанавливался международный погранпереход «Бобровники». И там мы уже первые шаги делали с нашими друзьями. Потом развивались маленькие компании, с которыми мы сотрудничали. С одной стороны они давали нам заказы, с другой – мы им. И до сих пор это так происходит.

В планах у польских перевозчиков наладить сотрудничество с белорусскими коллегами, для трансграничной доставки грузов. К примеру, с Западной Европы в Беларусь новые легковые автомобили привозят поляки, а из Беларуси в Россию и страны СНГ уже наши дальнобойщики.

Белорусским рынком интересуются не только старые, проверенные польские партнеры. Наладить у нас свой бизнес стремятся и новые компании из соседней страны. Впервые в Беларуси крупный польский холдинг планирует открыть компанию, занимающуюся высокими технологиями. В частности, в Минске и Гродно отечественные IT-специалисты будут разрабатывать программное обеспечение для ведущих мировых энергетических корпораций.

Конрад Свирски, президент компании «Transition Technologis»:

Мы ищем хороших IT-специалистов не только в Польше, но и за границей. В Беларуси мы планируем открыть информационную фирму, которая будет использовать потенциал белорусских программистов.

Мы изучили рынки нескольких стран и пришли к выводу, что в Беларуси очень высокий уровень образования и хорошая подготовка кадров в сфере высоких технологий. Ваши интеллектуальные специалисты имеют высокую квалификацию.

Такой повышенный интерес к республике в Беларуси только приветствуют. Для поддержки иностранных инвесторов в свободных экономических зонах действуют льготные условия ведения бизнеса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Упрощается система налогообложения. Компаниям гарантирована полная сохранность вложенных средств. По мнению бизнесменов, и польских, и белорусских, такой четкий и понятный подход привлекателен для обеих сторон. А значит, деловое сотрудничество между нашими странами будет только нарастать.