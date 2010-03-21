Все белорусско-венесуэльские проекты должны заработать к 1 июля 2011 года

Напомним, во время визита Александра Лукашенко в эту латиноамериканскую страну подписано 22 соглашения.

Согласно этим договоренностям, к середине следующего года белорусы построят в Венесуэле три мощных завода по сборке тракторов, автомобилей МАЗ и по производству дорожной и дорожно-строительной техники «Амкодор».

Кроме того, в городах Маракай и БарИнас наши строители возведут около 15 тысяч квартир, а также агрогородок. Ежедневно на Мозырский нефтеперерабатывающий завод будет поступать 80 тысяч кубометров венесуэльской нефти. Подписан контракт и на поставки сухого цельного молока в объеме свыше 10 тысяч тонн в течение этого года.

Осуществить все договоренности в срок Александр Лукашенко потребовал от белорусских чиновников. Как сообщил сегодня первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, все проекты должны быть реализованы уже к следующему визиту Президента Беларуси в Венесуэлу.

С учетом реализации всех совместных проектов странам под силу вывести взаимный товарооборот на уровень в 5-6 миллиардов долларов. Для сравнения, объем взаимной торговли в 2009 году составил всего 235 миллиона долларов.