В.Романов: Логистика для Беларуси – альтернатива портов, чтобы использовать это в случае каких-то политических нажимов

О перспективах экономического взаимодействия Беларуси и Литвы программе «Неделя» рассказал Президент Ассоциации «Деловой совет экономического и торгового сотрудничества с Республикой Беларусь», основатель и владелец первого частного банка в постсоветской истории Литвы, бизнесмен, чье личное состояние оценивают в сумму около 500 миллионов долларов — Владимир Романов.

Какие у Вас сложились впечатления по итогам работы экономических форумов?

Во-первых, встреча с президентом всегда воодушевляет — мы даже так не планировали, но она продлилась два с половиной часа. Интереснейшие проекты: и по Гродно, и по нефти, даже дошли до колхозов.

Многие аналитики говорят, что визит Александра Григорьевича в Литву в 2009 году если не совершил экономическую революцию, то ментальную революцию совершил точно: люди его услышали и стали относиться по-другому, даже те же литовские бизнесмены. Это так?

Вы правильно сказали — это революция в наших умах. Отношения были замороженными, после визита это ушло в прошлое и, я надеюсь, навсегда. Наверное, эта надежда и вдохновляет на то, что капитал в белорусский рынок можно вкладывать выгодно. Первые договоры шли очень тяжело — надо было менять законодательство и прочее — но когда сделаешь первый шаг, за ним идёт и второй, и третий. Мы, предприниматели, можем собезьянничать: одному хорошо — он покажет «Да, классно!», все остальные ринутся. Романов пошёл — теперь уже начинаются гонки. Мы не можем закрыть 3 миллиона жителей: в перспективе это будет рынок ещё более масштабный — Россия и Казахстан, дай Бог, и другие страны подтянутся, поймут, что мы ушли и разрушили то, что создаётся сотнями лет, если не тысячелетиями.

Сейчас всё ещё эхом обсуждают общемировой кризис. К этому эху подключился кризис европейский и ещё более конкретно греческий. На Ваш взгляд, то, что происходит сейчас в еврозоне, с евровалютой — что будет дальше?

Вот Беларусь и Литва когда образовались — двадцать лет, только-только. А Евросоюзу ещё это надо пройти. Конечно, всё будет — и падения, и подъёмы. Цель оправдывает средства. Этот кризис не новый, это было с любыми валютами: и с долларом, и с рублём, и литовскими деньгами — хотя они привязаны к доллару, но от этого же и страдают. Это естественно, но когда какой-то партнёр ведет себя необдуманно — страдают все, и это большая угроза союзу.

Эта неделя в нашей стране объявлена общереспубликанской неделей футбола. Я знаю, что у Вас с нашей страной связана ещё и футбольная тематика.

Получилось так, что я одновременно купил два клуба: один в Великобритании, мне предложили — как так, столица Шотландии не чемпион, и один в Беларуси. Я попробовал, что это такое. Сегодня футбол связан со ставками на тотализаторы, и в это вовлекаются и агенты, и игроки, и тренеры — это беда. Если говорить откровенно, я ушёл из литовского футбола и рад, что здесь ещё есть такой спорт.

Я понимаю, что многое из этого пока ещё является бизнес-тайной, но не могли бы Вы назвать самые перспективные проекты Беларуси и Литвы на ближайшие годы?

Очень интересные направления — порт, логистика. Для Беларуси это альтернатива портов, чтобы её не закрывали, чтобы она имела возможность использовать это в случае каких-то политических нажимов.