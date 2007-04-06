Время - деньги

Белорусские предприятия все чаще предпочитают обычным контрактам биржевые сделки. Берегут, таким образом, время и деньги.

Только в прошлом году клиенты белорусской универсальной товарной биржи, приобретая металлопродукцию, сэкономили более 18 миллиардов рублей.

Брокер, трейдер и маклер - эти слова уже прочно вошли в лексикон рачительных руководителей. Белорусская универсальная торговая биржа заявила о себе всего за год с небольшим. 375 торговых сессий и 44 тысячи сделок -таковы итоги ее работы в прошлом году.

Биржа стала своеобразным индикатором реальных цен на оптовом рынке. Эффективность торговой площадки сегодня продемонстрировали премьер-министру Беларуси Сергею Сидорскому: в четырех залах нет свободных мест, впрочем, чтобы поучаствовать в торгах, присутствовать на них необязательно.

Число клиентов биржи в 2006 году выросло в семь раз. Здесь и покупать и продавать выгодно. В этом году перечень товаров, по которым осуществляются сделки, существенно вырос. Среди основных зарубежных партнеров - покупатели белорусской лесопродукции и продавцы металла.

За одну сессию совершается около тысячи сделок. Если их проводить вне биржевых торгов, то каждый из покупателей должен был бы провести собственный конкурс. На это ушло бы очень много времени. А здесь в течение дня можно поторговаться и заключить сделку.

Биржа не только ускоряет процедуру закупки товаров, но и приносит немалый экономический эффект. Только в прошлом году клиенты аукциона, приобретая металлопродукцию, сэкономили более 18 миллиардов рублей.

Для участников торгов на бирже есть 140 мест. Этого мало. Поэтому летом планируют открыть еще один зал. Заключать сделки можно и с помощью удаленного доступа. Однако клиенты предпочитают присутствовать на торгах лично.