Впервые в Киеве проходит ярмарка белорусских товаров

Жителям украинской столицы в широком ассортименте предложат телевизоры, холодильники, мебель, косметику, продукцию машиностроения – более 40 предприятий.

Эта выставка - первая за всю историю независимости наших стран. И сегодня же стало известно, что уже до конца года в Киеве на постоянной основе должны заработать две-три ярмарки белорусских товаров. А традиция выездных выставок в украинских регионах продолжится.

- Мы подготовили межправительственное соглашение о приграничной торговле и ярмарочной торговле, которое снимет целый ряд вопросов таможенного оформления, санитарного, ветеринарного контроля, - заявил Валентин Величко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Украине.