Возведение "Минск-Сити" планируется начать уже в ноябре

Договоренность об этом была достигнута во время визита в Минск первого заместителя мэра Москвы Владимира Ресина.

Он возглавляет Наблюдательный Совет строительства, и в Беларусь приехал вместе с Игорем Макаровым – главой Группы компании "Итера". В правлении холдинга сообщили, что уже проводится тендер на лучшую концепцию "Минск-Сити" с привлечением 10-ти международных архитектурных бюро.

Это самый масштабный проект в белорусско-российском сотрудничестве. И как оказалось, один из самых крупных в разряде инвестиционных. Чтобы воплотить в жизнь эту концепцию, необходимо вложить 5 миллиардов долларов. Причем успеть надо до 2020 года.

Наблюдательный совет проекта возглавляет первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин, который прибыл в Беларусь, чтобы ознакомиться с площадкой под строительство. Гостя из Златоглавой возле трапа ждали хлеб-соль и традиционное гостеприимство. А он ведь знает, что такое белорусское радушие – первый вице-мэр Москвы – сам белорус, родился в Минске. Его отец в 30-х годах прошлого века даже заведовал лесной отраслью Беларуси. А вот Владимир Иосифович уже давно курирует весь строительный комплекс в Москве. Уже возле самолета обсуждают, что будет на месте этой взлетно-посадочной полосы. Градостроительные начинания начнутся отсюда, с выноса существующего аэропорта Минск-1.

Владимир Ресин в Беларусь приехал в месте с Игорем Макаровым – председателем Совета директоров "Итеры". В правлении компании рассказали: уже проводится тендер на лучшую концепцию "Минск-Сити" и 10 международных архитектурных бюро сражаются за право быть первым и единственным.

"Минск-сити" – будущая визитка столицы и крупнейший инвестиционный проект Союзного государства. А белорусско-российский градостроительный интерес этим не заканчивается. Москва также проявляет заинтересованность в строительстве жилого квартала в районе поселка Лебяжий. И район Дружба в столице – тоже место приложения московских строительных и архитектурных сил.

Еще 2 инвестиционных строительных проекта Союзного государства сегодня получили "добро". Жилой квартал "Московский" вскоре начнут возводить на проспекте Дзержинского. И не пройдет и пару лет – и распахнет свои двери "Дом Москвы" – сегодня здесь торжественно заложили капсулу в основание строительства.

