Возрождение загрязненных территорий – одна из первоочередных задач государства

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения городского поселка Комарин Брагинского района.

Беларусь вступает в новый этап решений чернобыльской проблемы. Уже с этого года государство переходит от реабилитации к активному развитию пострадавших территорий. Об этом заявил Президент Беларуси, во время посещения Брагинского района Гомельской области. Это второй день традиционной рабочей поездки в канун годовщины Чернобыльской аварии.

– Мы должны положить конец периоду очищения территорий, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, прекратить страдать и плакаться и начать новый период – восстановления. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы возродить этот край, – подчеркнул глава государства.

По словам Александра Лукашенко, все программы, направленные на восстановление этого региона, будут финансироваться в первую очередь. При этом вопросом номер один остается безопасность граждан.

– Торопиться здесь не стоит. Если мы видим, что восстанавливать эти земли нельзя, то этого делать не надо, – сказал он. – Но надеюсь, что вы на месте с людьми разберетесь, какие участки земли начать обрабатывать, – добавил белорусский лидер и поставил задачу усилить контроль за чистотой продуктов, которые производятся на этой земле.

Президент отметил, что осенью намерен дать оценку работе регионов, пострадавших 23 года назад от катастрофы на ЧАЭС. По его словам, Гомельщина на фоне других регионов выглядит неплохо.

– Если раньше была беда с нефтепереработкой, нефтедобычей, то сегодня я уже не могу предъявить претензии, – сказал глава государства.

Как считает Александр Лукашенко, хорошим показателем того, что возрождать этот край все же необходимо, является приток населения: в прошлом году в этот регион приехало на полтысячи больше людей, чем выехало, причем основную массу составляет молодежь от 15 до 29 лет.

– Моя боль была, когда я наблюдал выжженные, запущенные поля, некогда хорошо мелиорированные, а после выведенные из севооборота, захороненные деревни и через несколько километров – ухоженные поля. Все вперемешку создавало неприятное впечатление, – сказал Президент. – Сегодня мы подошли к тем поселениям, которые когда-то были уничтожены. Не буду давать оценку: правильно ли это делалось – время покажет. Возрождать этот край мы будем, чего бы это нам ни стоило. Если вы подойдете к региону, который когда-то был брошен, и увидите, что там нормальная земля, то мы придем сюда с газификацией, дорогами, водопроводами, строительством жилья. Мы будем приоритетно финансировать любой проект восстановления. Однако, подчеркиваю: торопиться не надо, смотрите сами на месте, как лучше и где, – заключил глава государства.

Александр Лукашенко потребовал аккумулировать средства, сэкономленные от отмены льгот, на восстановление чернобыльских регионов. Такую задачу глава государства поставил, посещая совхоз «Комаринский» в Брагинском районе.

Президент поручил правительству рассмотреть вопрос выделения этих средств.

– Необходимо отдать губернатору средства, которые сэкономили, и пусть на местах решают, куда более всего необходимо направлять эти деньги. Не надо разбрасывать средства на мелочи – они должны аккумулироваться именно на эти цели, – сказал глава государства. По его словам, финансирование проектов по восстановлению загрязненных чернобыльских территорий будет приоритетным.



Также, Александр Лукашенко посетил Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Во время посещения этого учреждения, Президент поручил повысить эффективность деятельности.

Глава государства акцентировал внимание на том, что должен быть усилен контроль за чистотой выпускаемой на загрязненных территориях сельхозпродукции.

– Рисковать безопасностью людей не надо, но и излишне пугать их также не следует, – отметил Александр ЛУКАШЕНКО.

Президента Беларуси проинформировали о радиологической обстановке в Гомельской области, Брагинском районе и проделанной работе по преодолению последствий аварии на ЧАЭС, а также о выполнении поручений главы государства по газификации региона. В центре внимания были вопросы обеспечения занятости населения, энерго- и ресурсосбережения, использования местных видов топлива.



И сегодня же Александр Лукашенко посетил Комаринскую районную больницу. Основная цель – проверить, как выполняются поручения, которые глава государства давал раньше. Традиционно в центре внимания таких поездок Президента – решение вопросов медицинской реабилитации населения, а также социально-бытовая составляющая. Сегодня же в Комарине Александр Лукашенко не отступил и еще от одной своей «чернобыльской» традиции: просто общаться с людьми.



По традиции глава государства ответил на вопросы журналистов. Они касались как развития регионов, пострадавших от Чернобыльской аварии, так и других актуальных тем.

В частности, журналисты поинтересовались возможностями Беларуси возврата зарубежных кредитов. Эта тема сегодня муссируется во многих западных СМИ: якобы ситуация для нашего государства становится угрожающей.

В свою очередь, Александр Лукашенко не считает кредитную нагрузку на белорусское государство угрожающей. Комментируя прозвучавшие от высокопоставленных российских чиновников заявления о том, что Беларусь не обладает необходимыми ресурсами для беспроблемного погашения долговых обязательств по взятым кредитам, Президент подчеркнул: – По мировым стандартам, 25% от ВВП – это тот порог, который государство не должно преодолевать по кредитам. У нас сегодня меньше 8%. Вот и весь ответ.

Глава государства отметил, что если Беларусь сегодня берет кредиты, то эти средства держит в золотовалютных резервах в качестве своеобразной «подушки безопасности», «а не проедает».

– Те, кто сегодня в России или других государствах говорит, что мы уже переступили порог безопасности, боятся, что мы у них попросим кредиты, а они таким образом заранее говорят, что будем думать, дать или нет. Не надо нас толкать и подсказывать, что мы этот порог безопасности переступили, – заявил белорусский лидер.

В то же время Президент акцентировал внимание на том, что в данный момент Беларусь ни у кого «кредиты не просит». Как отметил Александр Лукашенко, в стране отмечаются небольшие подвижки в лучшую сторону, и, по мнению Президента, если эта динамика сохранится, то к концу года «мы будем прилично выглядеть».

– Мы не упали в пропасть кризиса, удержались на краю. Главное сегодня – сохранить динамику роста, – сказал он.

Говоря о кредитной нагрузке на государство, Президент заметил: – Это терпимо. Это не катастрофа. Если вдруг нам понадобится, то мы будем просить кредиты у других.

Александр Лукашенко также добавил, что за последние полтора года Россия за счет повышения цены на газ и введения пошлины на нефть «выкачала» из страны более $10 млрд., при этом дала Беларуси кредит в $2 млрд. под приличный процент, которого в мире уже нет, передает корреспондент БЕЛТА.



Еще один вопрос – о предполагаемом визите главы белорусского государства в Ватикан.

Такой визит действительно планируется, подчеркнул Президент.

– Я думаю, он может состояться, мы планировали такой визит, если все будет нормально, мы посетим Ватикан, – сказал он.

По словам Александра Лукашенко, церковь играет все более активную роль в общественной жизни страны.

– Католики и православные – это две основные конфессии в нашей стране. Недавно я имел длительный разговор с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, мы договорились о ряде вопросов, которые я передам Папе Римскому, если такая встреча произойдет, – сказал Президент. – Католики настаивают на том, чтобы по принципу Православной церкви наше правительство подписало договор о сотрудничестве с Римско-католической церковью. Я думаю, что мы подготовим такой договор, и он может быть обсужден у Папы Римского. У нас есть ряд проблем, которые всегда поднимает католическая церковь. Я их знаю, мы их тоже рассмотрим с Папой Римским.

Глава государства добавил: – Мы подумаем о дальнейших контактах на высшем уровне с руководством Римской католической церкви.

Вместе с тем Александр Лукашенко сказал, что возможно будет рассмотрен ряд вопросов с руководством Италии, если этот визит состоится. Президент отметил, что программа этого визита еще готовится.



Представители местных СМИ задали вопрос об отставке тренера хоккейной команды Гомельской области – Евгения Лебедева. В прессе появились сообщения о связи его ухода с должности с недавней победой гомельчан над Президентской дружиной в финале Вторых республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортклуба. Глава государства назвал эти заявления полной глупостью, подчеркнув, что он только рад успеху соперников.

Александр Лукашенко отметил, что он больше всех радовался успеху гомельчан, хотя его команда проиграла.

– Поверьте, что лучшего результата для хоккея и болельщиков не придумаешь. Некоторые думают, что Президент в любом случае выиграет. Это полная глупость. Я вам скажу честно, что накануне нашей встречи с гомельчанами мне поступила информация, что некоторые пытаются проинструктировать гомельчан, как надо играть. Поэтому я попросил, чтобы передали тренерам гомельской команды: если будете играть в поддавки, то пойдете пешком в Гомель. Молодцы гомельчане. И тренер гомельской команды Евгений Лебедев также молодец.

Президент считает, что Евгения Лебедева надо оставить на тренерском посту жлобинского «Металлурга», передает корреспондент БЕЛТА.