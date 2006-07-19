Возрождение села: результаты и цели

На реализацию государственной программы возрождения и развития села в первом полугодии затрачено 6 трлн. 300 млрд. рублей, что составляет более половины предусмотренных на год средств. Об этом сообщили в Минсельхозпроде. Всего на выполнение намеченных мероприятий согласно программе возрождения и развития села в нынешнем году потребуется 11 трлн. 720 млрд. рублей, в том числе и на развитие социальной сферы - почти 3 трлн. В нынешнем году планируется реконструировать не менее 200 молочно-товарных ферм, модернизировать около 40 животноводческих комплексов, а также 14 птицефабрик. Наиболее важные для республики объекты - реконструкция и строительство хранилищ лука и картофеля, а также цех промышленной переработки спаржевой фасоли.