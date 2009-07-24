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Возобновлен транзит нефтепродуктов по трубопроводу Унеча-Вентспилс

24 июля 2009 16:28
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По данным владельца магистрали, утром было прокачено почти три с половиной тысячи тонн дизельного топлива.

В круглосуточном режиме горючее будет поступать до 28 июля. Затем на два дня трубопровод  закроют на ремонт. Рабочие продолжат устранять первоочередные дефекты.

Напомним, из-за технической непригодности 21 июля МЧС Беларуси запретило эксплуатацию нефтепродуктопровода Унеча-Вентспилс на своей территории. Немецкие специалисты обнаружили на белорусском участке более тысячи дефектов. Владельцы магистрали не уложились в сроки ремонта. К пятому августа, когда 65 процентов опасных зон будут устранены — в  продуктопроводе увеличат давление и наверстают поставки дизельного топлива.

# Экономика

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