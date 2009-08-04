Возмещения валютных вкладов населения в национальной валюте не будет

– Это лишено всякого экономического смысла, – об этом заявил первый заместитель председателя Нацбанка Пётр Каллаур. При этом он подчеркнул и беспочвенность опасений, что на ситуацию как-то может повлиять отмена кредитования физических лиц в иностранной валюте. Нацбанк рекомендует делать процентные ставки по депозитам в белорусских рублях для населения более привлекательными, а процент по вкладам в инвалюте сохранять на уровне не менее 8%.