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Возмещения валютных вкладов населения в национальной валюте не будет

04 августа 2009 14:12
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– Это лишено всякого экономического смысла, – об этом заявил первый заместитель председателя Нацбанка Пётр Каллаур. При этом он подчеркнул и беспочвенность опасений, что на ситуацию как-то может повлиять отмена кредитования физических лиц в иностранной валюте. Нацбанк рекомендует делать процентные ставки по депозитам в белорусских рублях для населения более привлекательными, а процент по вкладам в инвалюте сохранять на уровне не менее 8%.
# Экономика

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