Вотум доверия Беларуси

Эксперты Международного рейтингового агентства "Мудис Инвестор Сервис" отмечают устойчивость и стабильность экономики страны.

Присвоенный рейтинг эмитента B1 по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте соответствует значению рейтинга, присвоенного днем ранее агентством "Стандарт энд Пурс". Это подчеркивает схожесть двух наиболее влиятельных рейтинговых агентств в оценке.

Эксперты отмечают ряд плюсов, которые оказали наибольшее влияние на рейтинг Беларуси. Это - недавние макроэкономические успехи страны, высокие результаты значительного экономического роста, которые продемонстрировала белорусская "модель" с относительно небольшой степенью социального неравенства", а также наличие в республике предприятий "мирового класса".

