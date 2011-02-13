«Восточное партнерство»: кому и зачем в ЕС на самом деле была нужна шестерка стран на востоке

Программа Евросоюза с громким названием «Восточное партнерство», о которой так много говорили еще пару лет назад, так и осталась, по сути, на бумаге. Бумаге, подписанной в Праге еще в 2009 году.

Тогда это всем представлялось, как нечто взаимовыгодное – площадка для дискуссий по визовым соглашениям, свободной торговле и стратегическому партнерству с государствами-соседями.

На деле это оказалось лишь декларацией. Так кому и зачем в Евросоюзе на самом деле была нужна шестерка стран на востоке? Почему заседание «Евронеста» в марте пройдет без белорусских парламентариев? И как это вяжется с европейским понятием о демократии?

Папку, которую по-другому и не назовешь, работники Днепро-Бугского канала собирали совсем неспроста. Рассчитывая возродить часть древнего пути из варяг в греки, инициативные белорусы стали продвигать проект в Евросоюзе.

Его направление – Днепр-Висла-Одер. Водный путь, пропускные способности которого выросли бы до восьми миллионов тонн. От этого дышать стало бы легче не только наземным магистралям, но и людям. Водный транспорт считается самым экологически чистым. Да и топлива расходуется в 10-15 раз меньше, в сравнении с автомобильным транспортом.

От такого проекта, а транспортировать можно было бы что угодно, от щебня до удобрений, выиграли бы и Беларусь, и Польша, и Украина, и Германия.

Вся эта папка, фактически, только заявка. На подготовку проекта потребовалось бы 1,5 миллиона евро, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На его реализацию, понятно, больше. Однако основные вложения пришлись бы в итоге на Польшу. Их Западный Буг, в отличие от наших Днепра и Припяти, несудоходный.

Но, говорит, зам. по экономике Днепро-Бугского канала в инициативе «Восточное партнерство» инициативу госпредприятия из Беларуси так не поняли.

Сергей Зубко, заместитель директора по экономике РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь»:

Значимость этих грузоперевозок постоянно возрастает, то есть, мы это видим и в передачах «Евроньюс» «какие мы молодцы, мы это развиваем», а вместе с тем тихо и спокойно ставится на этом крест. То есть,это уходили бы деньги. Говорить о том, значимы они для Евросоюза или нет – незначимы, потому что из тех сведений, какие вкладываются гранты в ту же Польшу, велосипедная дорожка туристическая вокруг страны, там суммы на порядок больше, чем мы просили.

Комиссия «Восточного партнерства» отказывала в реализации проекта долго и муторно. Сначала полгода изучала эту папку, потом затребовала дополнительную информацию. В течение трех недель работники канала отправили и ее.

Еще два месяца ожидания. И тут выяснилось: партнер белорусов украинская госкомпания не предоставила отчет о прибыли и убытках. Все доводы украинцев о том, что они по закону своей страны таких бумаг не составляют, европейцев не устраивают. В итоге экономически выгодный всем сторонам путь Днепр-Висла-Одер из числа проектов «Восточного партнерства» просто исключают.

Сергей Зубко, заместитель директора по экономике РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь»:

Просто затягивали время. Пока они его затягивали, начался следующий этап рассмотрения. Мне постоянно приходилось созваниваться с многими экспертами из Польши и они говорили: «Как?! Вам еще не направили? Мы сейчас переключим на другого сотрудника». А он говорит: «Вы знаете, я не могу по данному поводу дать ответ». Я говорю: «Ну вы же дали какое-то заключение?» «Да дали». «А какое?» «Мы не в праве его оглашать».

Начальник шлюза Днепро-Бугского канала не без гордости показывает – это новая камера длиной 120 метров. Время пропуска судна в период навигации – в пределах 18 минут. Отреконструирован шлюз в 2006, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И это только один из. На реконструкцию всего канала за последние семь лет государство потратило 30 миллионов долларов. Без всякой помощи извне.

Александр Курильчик, начальник гидроузла «Дубой» РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь»:

У нас по программе идет реконструкция всех шлюзов. На сегодняшний день реконструировано четыре гидроузла. И дальше по программе все водные пути будут реконструированы.

Конечно, что скажут дальше наши соседи.

На самом деле Днепр-Висла-Одер – далеко не единственный реально выгодный проект, который в рамках «Восточного партнерства» поддержки ЕС почему-то не нашел. Еще были планы продлить трубопровод Одесса-Броды до Гданьска или тот знаменитый проект «Викинг» – по доставке контейнеров из портов Балтийского моря в порты Черного по железным дорогам Литвы, Беларуси и Украины. Все будто по новейшему Ленину – это когда на Востоке могут, а на Западе – не хотят.

Дмитрий Ярмолюк, начальник отдела Европейской интеграции Главного управления Европы МИД Республики Беларусь:

Мы инициировали самостоятельно и с другими государствами-партнерами, государствами-членами ЕС ряд проектов энергетической, таможенной, природоохранной сферы. По ряду причин эти проекты не получили дальнейшего развития до сих пор в рамках «Восточного партнерства» со стороны наших европейских коллег. Это связано с рядом причин. Например, с тем, что Брюссель в целом смотрит на эту инициативу как на политический проект.

Вадим Воловой, политолог (Литва):

Сколько приходится слышать здесь, все очень критикуют этот проект за его малую эффективность и очень небольшую финансовую составляющую. То есть, трудно ожидать от него каких-то серьезных практических выгод.

Когда появляется какая-то программа, сразу задается вопрос: «А кто будет за это платить?» И обычно платить за это никто не хочет, и, соответственно, выделяются довольно небольшие средства и отдача от этого соответствующая получается.

Анджей Талага, заместитель главного редактора газеты «Dziennik» (Польша):

«Восточное партнерство» осталось, в принципе, на бумаге. Это связано с экономическим кризисом и кризисом евро. И поэтому не только «Восточное партнерство», но и Средиземноморское пока повисло в воздухе. И никаких радикальных мер не будет приниматься, пока союз не справится со своим внутренним кризисом. Это самое ожидает «Восточное партнерство».

На «Восточное партнерство» до 2013 года Еврокомиссия выделила 600 миллионов евро, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На графике хорошо видно, сколько отвели для Беларуси, в сравнении с остальными пятью странами-участницами. Судя по всему, в ЕС так уверены в нашем финансовом достатке, что предложили, фактически, по три миллиона в год.

При этом – на один мост через Днепр мы потратили три миллиона, правда, долларов. А ледовый дворец в Лиде сами запросто построили в четыре раза дороже – за 12. Ну и еще кое-что.

В начале февраля ЕС и США увеличили фонд помощи, внимание – белорусской оппозиции. До скольки? Общий фонд сейчас составляет, внимание – 87 миллионов евро.

Владимир Фесенко, политолог (Украина):

«Восточное партнерство» – проект многосторонний, он не касается двусторонних отношений. Он направлен на то, чтобы на восточных границах ЕС была зона благоприятная, стабильная, приемлемая для Европейского Союза как в политическом, так и в социально-экономическом смысле. Чтобы не было конфликтов и напряжения.

Но сейчас главный камень преткновения – это вопрос отношения к демократическим ценностям и конфликта в их понимании и в их восприятии.

Украинский политолог констатирует: демократия изначально была прописана в «Восточном партнерстве» как одна из четырех основных платформ. Наряду с экономической интеграцией, энергетической безопасностью и контактами между людьми.

За демократию Украину в ЕС все упрекают, но в экономике она, на первый взгляд, продвинулась дальше остальных. Ведь зону свободной торговли с ЕС декларация «Восточного партнерства» вроде как тоже обещала.

И только потом станет понятно: получение сертификатов – еще не все. Пока украинцы борются за каждую квоту, на сыр и на яйца, европейцы подытоживают: раньше 2022 у нас с вами вряд ли что получится.

Мирослав Митрофанов, политолог (Латвия):

Латвия была партнером Европейского Союза до вступления Латвии в Европейский Союз, в течение 5-6 лет. Действительно, в то время была получена достаточно большая экономическая и экспертная помощь со стороны Европейского Союза, но бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

В ответ Латвийская Республика была вынуждена открыть полностью свою экономику для Западной Европы, для товаров и услуг, и в результате в конце 90-ых банкротировали очень многие латвийские промышленные предприятия, тем самым рынок был очищен для западноевропейских товаров и услуг, и в результате Латвийская Республика, вступая в Европейский Союз, стала жить беднее и хуже, чем она жила в середине 90-ых.

Сейчас «Восточное партнерство» более важно как раз для самой Европы, потому что является одним из редких инструментов влияния на страны восточнее ЕС. Латвийский эксперт, работавший в Брюсселе, европейскую политкухню знает не понаслышке. И три слоя подоплеки видит издалека.

Мирослав Митрофанов, политолог (Латвия):

Изначально «Восточное партнерство» задумывалось как инструмент влияния на восточную Европу в противовес России. И неслучайно поэтому Российскую Федерацию не пригласили к участию в «Восточном партнерстве». Поэтому, по моему глубокому убеждению, при всех минусах потерь «Восточного партнерства» для Беларуси особо сожалеть по этому поводу не приходится.

Радослав Сикорский, глава МИД Польши:

Большая часть экспорта Беларуси идет в ЕС, за счет чего Беларусь получает валюту, чтобы заплатить за газ и нефть России. В то же время Беларусь присоединилась к Таможенному союзу с Казахстаном и Россией.

Вы не можете быть в двух зонах свободной торговли. Вы можете свободно торговать или с Россией и Казахстаном, или с ЕС. Вы должны выбрать. Беларусь выбрала экономическую интеграцию с другим направлением.

Это заявление польского министра похоже на шантаж экономический, после которого с трудом верится в то, что «Восточное партнерство» – действительно проект без налета антироссизма. А вот кое-что другое похоже на шантаж политический.

На неделе конференция председателей фракций Европарламента приняла решение о созыве первого заседания Евронеста без белорусской делегации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Вообще, здесь сделана такая попытка вдруг присвоить себе право, нашим европейским партнерам, давать нам указания или подсказки, как мы должны жить у себя в стране. Эти действия являются неправовыми и не вписываются ни в один из международных актов, в которых участвует Республика Беларусь. И это уже другая песня. И это как раз то, что мешает нашему сотрудничеству.

Проректор Академии управления констатирует: список стран, которые пригласили в «Восточное партнерство» только на первый взгляд прост. Неспокойная Молдова, стабильная Беларусь, нефтяной Азербайджан и удобно расположенная Украина. Без геополитического влияния ЕС тут явно не обойдется. Лишнее тому доказательство: с момента, когда об инициативе только заговорили, в 2008 и по нынешний день в ее рамках не было реализовано ни одного реально значимого экономического проекта

Ирина Точицкая, кандидат экономических наук:

Любые контакты всегда нужны и их надо сохранять. И разговоры о том, что по теперешнему положению в «Восточном партнерстве» возможность исключения Беларуси, я считаю, что это абсолютно неадекватная и неправильная политика.

Глава пресс-центра Госпогранкомитета в интервью нам сказал честно: наверное, пограничное направление – единственное, которое хоть как-то развивается, в том числе, и в компетенции «Восточного партнерства». Все-таки, 10 тысяч нелегальных транзитных мигрантов в год отсеивает именно наша граница, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Она как последний форпост отсюда до Лиссабона. Ведь за нами одни только полицейские посты.

Александр Тищенко, начальник пресс-центра Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Мы внесли три направления, которые пока имеют стадию развития. Два направления больше касались технического формата обустройства и вопросов демаркации белорусско-украинской границы. И один обучающий проект.

И никто на сегодняшний день не откажется, потому что это, в принципе, во вред самому себе.

Здесь нет чисто субъективных или узкогосударственных вопросов. Вопросы пограничной безопасности уже давно выходят за рамки одного государства.

Белорусский МИД свою позицию по вопросу «Восточного партнерства» выражал уже не раз, и она как раз остается стабильной вот уже несколько лет.

Задуманному три года назад проекту все так же не хватает реализма, прагматизма, конструктивизма и искренности. Просто иногда не хватает чуть больше, а иногда чуть меньше.