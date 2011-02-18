«Восточное партнерство»: какие проекты будут реально работать в рамках программы ЕС?

Саммит «Восточного партнерства» откладывается. Он должен был пройти в Будапеште в мае, однако стало известно, что его перенесли на вторую половину года. В Евросоюзе ссылаются на плотный график мероприятий. Еврочиновникам будет не до партнерства аж до середины осени.

Что уже само по себе говорит о заинтересованности в «Восточном партнерстве» со стороны Старого света.

«Восточное партнерство» запустили почти три года назад. Это был проект ЕС. Задумывался он как эдакий «клуб друзей» Европейского Союза на его восточной границе. Сближаться, экономически и политически, европейцы задумали с Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Беларусью.

Андрей Тур, заместитель Министра экономики Республики Беларусь:

К сожалению, мы не продвинулись дальше. Может, повлиял экономический кризис, те средства, которые были выделены на наших шесть государств в структуре Восточного партнерства, были не задействованы, может, по другим причинам, но те проекты, которые мы обсуждали, и по развитию малого бизнеса, и по развитию транспорта и логистики, в конечном итоге свелись к разговорам о том, нужно или не нужно привлекать национальные общественные организации.

Одна из задумок программы, например, – глобальные проекты шести стран и ЕС по проблемам климата. Беларусь предложила улучшить законодательство в этой сфере и сделать более четкой систему учета парниковых выбросов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В целом, природоохранные проекты как бы есть, но они как бы «заморожены».

Наталья Данькова, заместитель начальника департамента по гидрометеорологии Министерство природных ресурсов и окружающей среды:

В настоящее время со стороны Еврокомиссии не получены ответы. Это продиктовано бюрократической процедурой отбора этих проектов и утверждения финансирования, с другой стороны, в рамках Восточного партнерства существует недостаток финансовых средств.

Программу презентовали, но материально ее не подкрепили. Да что там климат. Если даже, казалось бы, приоритетное экономическое сотрудничество буксует. Хотя анонсировали Восточное партнерство с дальним прицелом на создание зон свободной торговли с шестью странами программы.

Улучшенный доступ на рынок Евросоюза – перспектива заманчивая, но туманная. Нужно соответствовать техническим и фитосанитарным стандартам. Логично.

Наши производители, те же молочники, и не против. Это же значит – еще больше улучшать качество. Только не все так просто. Например, цены на молоко в Польше и Венгрии на 80% больше, чем в Беларуси.

Игорь Конончук, директор молокоперерабатывающего предприятия:

Рынок сегодня защищает любой и каждый, в том числе и Европейский Союз. Но если бы была конкуренция честной, то я уверен на 1000%, что победа была бы за нами. Потому что молочная продукция в нашей стране супер.

Европейский Союз в какой-то мере притормаживает работу нашего предприятия, но и других, я думаю.

Получается, Восточное партнерство есть, а результатов не видно. По сути, проект пока только на бумаге.

Андрис Америкс, Председатель правления Рижского Свободного порта:

Бумаг очень много. Вы поймите, что пригласили меня и еще одного человека, остальные, это более 40, прилетели за свой счет. Мест в самолете не хватило. Договора, которые подписаны – это только фундамент.

Стало известно, что саммит Восточного партнерства откладывается. Он должен был пройти в мае в Будапеште, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но встречу перенесли на вторую половину года. В Евросоюзе ссылаются на плотный график мероприятий.