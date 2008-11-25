Восемь объектов для инвестирования и строительства предлагает нашей стране российская столица

Об этом было сегодня заявлено на заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Москвы.

В числе объектов – социальные и торговые, а также крупный логистический центр для оптовой торговли белорусскими товарами. Отметим, что сотрудничество Беларуси и Москвы в инвестиционной сфере становится все более динамичным. Московские строители уже приступили к возведению первого дома в Минске на проспекте Дзержинского, где будет построен целый микрорайон. Подобный проект планирует осуществить московская сторона и в микрорайоне Лебяжий.



Кроме того, московские инвесторы примут участие в реализации проекта по переносу Минского авиаремонтного завода. Сегодня же на заседании Совета делового сотрудничества стало известно, что в 2009 году пройдут Дни Беларуси в Москве.