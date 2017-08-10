Вопросы животноводства и уборочной: Александр Лукашенко 10 августа совершит рабочую поездку в Брестскую область

Новости Беларуси. 10 августа Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Брестскую область. Здесь глава государства ‪ознакомится с ходом уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ивацевичском районе Президенту доложат о социально-экономическом развитии региона. Запланировано посещение сельхозпредприятия «Квасевичи».

В центре внимания будут не только жатва и меры по снижению потерь урожая, но и тема животноводства. Президент посетит строящуюся здесь ферму. Ему доложат о выполнении плана строительства молочно-товарных комплексов в Беларуси.