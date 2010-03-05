Вопросы развития льноводческой отрасли в центре внимания главы государства

Президент находится с рабочей поездкой в Витебской области. Александр Лукашенко ознакомится с социально-экономическим развитием региона, посетит Оршанский льнокомбинат и проведет совещание, на котором будут определены дальнейшие пути развития отрасли, вывода ее на рентабельную работу.

Ещё в прошлом году Александр Лукашенко планировал провести актуальное и важное совещание, потому как назрел ряд актуальных и важных вопросов. И в центре внимания — белорусский лён. Это не только символ нашего государства — он изображён на гербе — в хорошие времена лён составлял 10% экспортной выручки Беларуси. Когда-то лён был для Беларуси золотым, но об этих фактах, увы, приходится говорить исключительно в прошедшем времени.

В то время, когда в мире льняная отрасль набирает обороты — скандинавские страны, Китай и даже южноафриканские страны становятся главными игроками на рынке — Беларусь со своей сырьевой базой и постоянно улучшающейся технической начинкой, а также государственной поддержкой, имеет убыточную льняную отрасль с большими долгами.

С 2003 года Александр Лукашенко дал 68 поручений по стратегии развития льняной отрасли. В стране также разработана программа на 2006-2010 годы, и вот пришло время узнать, что сделано, а что нет. Белорусский лидер ознакомится с реальным течением дел, с тем, как работают вложенные в Оршанский льнокомбинат десятки миллиардов, а также, как строится маркетинг предприятия. Продукция комбината в последнее время особо радует: здесь научились делать салфетки, как будто из шёлка, и джинсы. Делать научились, а теперь настало время учиться продавать продукцию. Потребность рынка в мире закрыта только на 70-80%, и, зная актуальность экологически чистых материалов, белорусский лён снова мог бы стать золотым.

Зная всю ситуацию, Александр Лукашенко прибыл в Оршу, чтобы конструктивно решить, как вывести отрасль на самофинансирование и полную окупаемость. Президент посетит несколько фабрик, склады, запасы продукции на которых более чем в три раза превышают месячную норму. Также Президент ознакомится с техническими новинками китайского и европейского производства, которые здесь появились совершенно недавно. Сегодня будет насыщенный день, а тон разговора таким же, как необработанный белорусский лён, — суровым.