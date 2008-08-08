Вопросам безопасности строительства и эксплуатации белорусской АЭС будут уделять самое высокое внимание

Для ее строительства в Беларуси будут проведены все виды необходимых экологических экспертиз. Об этом сегодня сообщила директор департамента по гидрометеорологии Минприроды Мария Герменчук. В настоящее время продолжаются исследовательские работы на потенциальных площадках под строительство АЭС.



Наиболее изученной является Краснополянская. За ней следует Кукшиновская и Островецкая. Окончательный выбор будет сделан к концу года. Напомним также, что Беларусь получила согласие российского "Атомстройэкспорта" и франко-германской компании "Арева" на участие в строительстве станции. Результаты этих переговоров будут озвучены в ближайшее время.



Треть полной стоимости белорусской АЭС будет потрачено на систему ее безопасности. Это мировая практика. Защита выдержит даже падение самолета. Реактор белорусской станции будет самым надежным - водоводяного типа. Ими оснащаются 80% всех строящихся в мире АЭС. Особенность – в двойной защите оболочки. В случае аварии выбросу радиации воспрепятствует 4-уровневая защита.



Еще одна из новейших разработок – "ловушка расплава активной зоны". Она предназначена для локализации расплава в самой зоне защитной оболочки и для сохранения ее функций, т.е. для сохранения ее в целостности. При нормальной работе воздействие на окружающую среду АЭС меньше в десять раз, чем от угольной станции адекватной мощности.



Наши специалисты изучили международный опыт оценки влияния АЭС на близ лежащие территории. На потенциальных площадках строительства оценено состояние почв, воздуха, и воды. Для того чтобы в дальнейшем анализировать реальное воздействие окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации АЭС.



Беларусь уже накопила хороший опыт в сфере радиационного контроля. Вдоль наших границ действуют четыре автоматизированные системы контроля радиационной обстановки. Подобная появится и в зоне работы станции.



Строительство белорусской АЭС планируется начать в конце следующего года. Ввод первого энергоблока мощность в тысячу мегаватт намечен на 16-ый год.