Вопрос отмены ввозных пошлин на сырую нефть для Беларуси будет решен к 15 января

"Надо однозначно отменять ввозные таможенные пошлины на нефть", - заявил 2 января в интервью журналистам первый вице-премьер правительства Беларуси Владимир Семашко.

По его оценке, решение российского правительства от 8 декабря о введении таможенных пошлин на нефть, поставляемую в Беларусь в размере 180,7 доллара на тонну при цене 247,5 долларов, было "политическим, чтобы подавить белорусскую сторону к решению газовой проблемы". "Было мнение, высказанное, в том числе и премьер-министром России, что газовая проблема - это ключ к разрешению всех проблем иных - нефтяной и сахарной", - пояснил Владимир Семашко.

"Мы согласны ввести вывозные пошлины на нефтепродукты. Сейчас необходимо решить вопрос соотношения пошлин - сколько остается в российском бюджете, сколько - в белорусском", - отметил В.Семашко. По его словам, в ходе состоявшегося в декабре заседания Высшего госсовета Белоруссии и России, президенты обеих стран предварительно согласовали раздел экспортных пошлин на нефтепродукты в соотношении 50:50. "У нас есть расчеты экспертов, которые подтверждают обоснованность таких предложений", - добавил заместитель главы правительства.

Владимир Семашко подтвердил, что Беларусь заключила контакты с некоторыми российскими нефтяными компаниями на поставку в январе нефти по цене 405 долларов за тонну, поблагодарив при этим руководство этих компаний за снижение цены поставляемой нефти. В то же время он подчеркнул, что Беларусь не будет покупать нефть по такой цене из-за убыточности ее переработки. "На каждой тонне, к примеру, Мозырьский нефтеперерабатывающий завод несет 128 долларов прямых убытков. Один-два месяца в таком режиме - и предприятие окажется банкротом", - подчеркнул В.Семашко, напомнив, что 42,6 % МНПЗ принадлежит "Газпрому". "Правительством было принято решение прекратить закупку нефти в России по этой цене. Тех запасов, которые существуют, хватит на две недели работы нефтеперерабатывающих предприятий", - продолжил первый заместитель главы правительства. В.Семашко также сообщил, что уровень загрузки белорусских НПЗ снижен до 60-65 %.