Водка в Беларуси подорожает с 2 апреля

Розничные цены на водку в Беларуси с 2 апреля увеличатся в среднем на 5%, отпускные цены на этиловый спирт – на 10%. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

Новая прейскурантная розничная цена на наиболее массовые виды водки («Аквадив», «Белая Русь серебряная», «Березовая», «Офицер» и др.) установлена в размере 6740 белорусских рублей за бутылку 0,5 литра без стоимости посуды. Договорные залоговые цены на многооборотную стеклянную тару для розлива водки, дополнительно включаемые в конечную розничную цену водки, в зависимости от типов бутылок и их оформления, предприятий-изготовителей, в основном составляют от 240 до 320 рублей за бутылку.

«Постановление принято в целях компенсации увеличения ставок акцизов на водку и другую алкогольную продукцию, удорожания затрат на их производство, а также с учетом предложений концернов «Белгоспищепром» и «Белбиофарм», – пояснили в Минэкономики.