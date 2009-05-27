Водка дорожает

Розничные цены на водку в Беларуси с 28 мая повысятся в среднем на 2,5%.

Так, согласно постановлению Минэкономики №90, предусматривается увеличение в среднем на 2,5% фиксированных розничных цен на водку в стандартной многооборотной стеклянной таре и минимальных отпускных цен на прочие виды алкогольной продукции крепостью свыше 28%.

Новая прейскурантная розничная цена на наиболее массовые виды водки: «Аквадив», «Белая Русь серебряная», «Березовая», «Офицер» и др. составит Br6910 за бутылку 0,5 л без стоимости посуды. Договорные залоговые цены на многооборотную стеклянную тару для розлива водки, дополнительно включаемые в конечную розничную цену водки, в зависимости от типов бутылок и их оформления, предприятий-изготовителей в основном составляют от Br240 до Br320 за бутылку.

Как пояснили в Министерстве экономики, решение о повышении цен принято в целях компенсации увеличения ставок акцизов на водку и другую алкогольную продукцию, удорожания затрат на их производство и учитывает предложения концерна «Белгоспищепром».

Предыдущее увеличение розничных цен на водку в республике было 2 апреля текущего года — тогда они повысились в среднем на 5%, передает БЕЛТА.