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Во время VII Форума регионов Беларуси и России планируют заключить контракты на 750 млн долларов

16 сентября 2020 06:59
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Новости Беларуси. Контракты на 750 миллионов долларов планируется заключить во время VII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом стало известно 15 сентября в Минске по итогам совместного заседания организационных комитетов.

Вопросы подготовки и проведения Форума обсудили в формате видеоконференцсвязи. В таком же формате пройдут и заседания секций в первый день работы Форума. В офлайн участники выйдут во второй день мероприятия.

Во время VII Форума регионов Беларуси и России планируют заключить контракты на 750 млн долларов-1

Этот год ознаменован 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Темой форума и пленарного заседания и станет ее историческое наследие. И рассматриваться оно будет как основа развития социально-экономических и духовных связей братских народов.

Запланированы встречи спикеров парламентов с руководителями регионов Беларуси и субъектов России.

Во время VII Форума регионов Беларуси и России планируют заключить контракты на 750 млн долларов-4

Во время VII Форума регионов Беларуси и России планируют заключить контракты на 750 млн долларов-6

К слову, о необходимости более тесного сотрудничества двух стран, в том числе и в экономике, говорили и главы государств на встрече в Сочи.

О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи. Главное

Напомним, VII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 28 по 29 сентября в Минске и Минской области.

# Беларусь-Россия # Экономика # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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