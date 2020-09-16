Во время VII Форума регионов Беларуси и России планируют заключить контракты на 750 млн долларов

Новости Беларуси. Контракты на 750 миллионов долларов планируется заключить во время VII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом стало известно 15 сентября в Минске по итогам совместного заседания организационных комитетов.
Вопросы подготовки и проведения Форума обсудили в формате видеоконференцсвязи. В таком же формате пройдут и заседания секций в первый день работы Форума. В офлайн участники выйдут во второй день мероприятия.
Этот год ознаменован 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Темой форума и пленарного заседания и станет ее историческое наследие. И рассматриваться оно будет как основа развития социально-экономических и духовных связей братских народов.
Запланированы встречи спикеров парламентов с руководителями регионов Беларуси и субъектов России.
К слову, о необходимости более тесного сотрудничества двух стран, в том числе и в экономике, говорили и главы государств на встрече в Сочи.
О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи. Главное
Напомним, VII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 28 по 29 сентября в Минске и Минской области.