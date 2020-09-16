Во время VII Форума регионов Беларуси и России планируют заключить контракты на 750 млн долларов

Новости Беларуси. Контракты на 750 миллионов долларов планируется заключить во время VII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом стало известно 15 сентября в Минске по итогам совместного заседания организационных комитетов.

Вопросы подготовки и проведения Форума обсудили в формате видеоконференцсвязи. В таком же формате пройдут и заседания секций в первый день работы Форума. В офлайн участники выйдут во второй день мероприятия.