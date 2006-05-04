Во саду ли, в огороде:

В Беларуси в нынешнем году будет посажено около 2 тысяч гектаров садов и ягодников. 380 гектаров из них заложат весной. На эти цели выделят из бюджета ссуду в размере 6,5 млрд. рублей. 400 млн. из них - под закладку нетрадиционных культур: голубики, клюквы, брусники, которые будут посажены в Брестской, Гродненской и Минской областях.

Планируется расширить площади под малораспространенными плодово-ягодными культурами, такими как актинидия (из семейства лиановых), лимонник, кизил, ирга, боярышник, барбарис.

По словам специалистов, яблони в нынешнем году перезимовали неплохо и можно рассчитывать на хороший урожай. А вот вишня, черешня, слива, абрикосы и ягодные кустарники частично повреждены. Не исключено, что придется приводить их обрезку. Практически все хозяйства Беларуси приступили к первой обработке садов от вредителей и болезней.