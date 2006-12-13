Во многих странах мира может упасть спрос на алмазы

Производители алмазов всерьез обеспокоены возможным снижением спроса на драгоценные камни. Причина - выход на экраны фильма с участием Леонардо Ди Каприо "Кровавый бриллиант".

Фильм с участием Леонардо ДиКаприо посвящен гражданской войне в Сьерра-Лионе в 90-х годах 20 века. Тогда драгоценные камни, добытые в зоне конфликта, были использованы для финансирования кровопролитной и жестокой войны. Именно это и дало название ленте.

"Возможно, это подходящее время для выхода кино. Но для нас это нежелательно из-за Рождества. Это время подарков. Мы боимся, что это может сказаться на спросе на бриллианты. Я думаю, что после просмотра фильма особенно мнительные потребители усомнятся в их покупке", - сказал представитель Всемирного алмазного совета Филип Гласс.

Для поддержания спроса на бриллианты Всемирному алмазному Совету пришлось провести ряд мер. Одна из основных - хорошая рекламная кампания. Акцент был сделан на просвещение потребителей в вопросах, касающихся добычи бриллиантов. Информацию разместили в ведущих международных изданиях. Открыли и сайт, где рассказывается о алмазной индустрии и борьбе с контрабандой.

"Главное, что нам нужно сейчас сделать, это восстановить доверие покупателей, говорит Филип Гласс. Фильм рассказывает о событиях, которые происходили в Сьера Леоне и других странах много лет назад. С тех пор было предпринято ряд мер, чтобы искоренить злоупотребления. Например, в соответствии с Кимберлийским процессом, устанавливается контроль и сертификация необработанных алмазов".

Крупные поставщики алмазов сегодня делают все, чтобы поддержать свой имидж. Усилия не пропадут даром, уверяют аналитики.