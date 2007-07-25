Во многих хозяйствах Гродненской области уже убрана половина площадей

Есть вероятность получить урожай зерновых выше прошлогоднего.

Но по данным комитета госконтроля, это получится не у всех. В Принёманьи более 120 комбайнов не вышли вовремя на поля.

Высокопроизводительная техника и хорошая погода, державшаяся последние две недели, позволили аграриям своевременно убрать 50 % площадей, при этом получить урожай выше, чем в прошлом году. Однако есть и такие сельхозпредприятия, которым даже приблизится к прошлогодним показателям не удаётся. Виной всему, не готовность сельхозмашин к уборке. По данным Комитета Государственного Контроля, в Принёманьи более 120 комбайнов не смогли вовремя выйти на поля.

Случаи необоснованного простоя уборочной техники в самый разгар жатвы, в Гродненской области не единичны. Этой проблемой заинтересовался Комитет государственного контроля. В ходе проведённых рейдов, в регионе выявлено более 120 комбайнов, которые, из-за несвоевременного ремонта, не смогли приступить к уборке нового урожая.

К виновным в простое уборочной технике, применены строгие санкции, им вынесены предписания. Однако, утверждают хлеборобы, если погода позволит, то они справятся с поставленной перед ними задачей и соберут весь урожай.

