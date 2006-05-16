Во Дворце Республики состоялась конференция <Деловые и инвестиционные возможности Северо-Запада России>

Среди участников конференции - полномочный представитель президента Российской Федерации Илья Клебанов, 11 губернаторов, руководители предприятий, бизнесмены. С белорусской стороны - вице-премьеры, главы ведомств и предприятий. <Время инвестировать> - таково резюме 15-минутного презентационного фильма о данном округе России. Премьер-министр Сергей Сидорский пояснил, что инвестиции Беларуси и России должны быть взаимными.

В геополитике наши страны - соседи, в экономике - партнеры. Приоритетом сотрудничества является развитие товаропроводящих сетей. Об этом заявил глава белорусского правительства, выступая на конференции. Торговать качественными товарами нужно без <накруток>. Премьер добавил, что объемы перевозок через Калининградский порт должны вырасти, как и в целом товарооборот между Беларусью и Северо-Западным округом России.