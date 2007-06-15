"Внешторгбанк" расширяет свою деятельность в Беларуси

Глава белорусского государства, приветствуя гостя, отметил, что поддерживает деятельность "Внешторгбанка", его работа выгодна для страны. Сегодня российский банк активно действует на территории республики. В последнее время он особенно активно привлекает инвестиции в экономику Беларуси. Кроме того, банк оказывает существенную финансовую поддержку ряду белорусских предприятий.
Председатель правления "Внешторгбанка" поблагодарил Александра Лукашенко за поддержку и отметил, что уже в ближайшее время банк развернет еще более активную деятельность на территории Беларуси. При этом будет работать не только с предприятиями, но и с населением.
Александр Лукашенко одобрил инвестиционные проекты Москвы по строительству объектов в Минске. Сегодня мэр российской столицы Юрий Лужков представил главе белорусского государства эскизы и макеты культурно-делового центра "Дом Москвы", квартала "Московский" и застройки жилого района Лебяжий. Александр Лукашенко подчеркнул, что все эти проекты должны быть реализованы в течение ближайших 2-2,5 лет. Президент высоко оценил мастерство московских архитекторов и пригласил их принять участие в возведении и других объектов в белорусской столице.
Главная цель строительства "Дома Москвы" - дать возможность представителям малого и среднего бизнеса установить контакты и найти партнеров. Москва готова вложить крупные инвестиции в строительные проекты в Беларуси. Об этом заявил Юрий Лужков на встрече с Александром Лукашенко. Московский градоначальник высоко оценивает динамику развития торгово-экономических связей Беларуси и Москвы. Только за прошлый год товарооборот республики и российской столицы возрос почти на четверть.
Вопросы двухстороннего сотрудничества в строительной сфере обсуждали сегодня Юрий Лужков и премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. После торжественной церемонии открытия Дней детей и юношества Москвы, которая состоялась утром, высокопоставленные чиновники осмотрели выставку строительных программ и проектов российской столицы и фотовыставку.
Сергей Сидорский заявил, что белорусские строители уже в текущем году приступят к возведению жилья в московском районе Измайлово. Оно будет построено "с белорусским подходом". Уже предоставлены площадки. Кроме того, сегодня стороны договорились об увеличении поставок в российскую столицу белорусских стройматериалов.
Сегодня в Москве Национальный художественный музей Беларуси и Российская государственная библиотека подписали протокол о намерениях.
Документ предполагает проведение различных выставок, выпуск совместных изданий, обмен опытом.
Для Беларуси большой интерес представляют применяемые россиянами технологии по реставрации книг, организации хранения печатной продукции. Уже в сентябре в Национальном музее Беларуси будет организована выставка из фондов этой библиотеки, а на будущий год запланировано проведение в Минске выставки уникальных книг.