"Внешторгбанк" расширяет свою деятельность в Беларуси

"Внешторгбанк" намерен открыть около 70 новых офисов. Об этом во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил председатель правления российского банка Андрей Костин.

Глава белорусского государства, приветствуя гостя, отметил, что поддерживает деятельность "Внешторгбанка", его работа выгодна для страны. Сегодня российский банк активно действует на территории республики. В последнее время он особенно активно привлекает инвестиции в экономику Беларуси. Кроме того, банк оказывает существенную финансовую поддержку ряду белорусских предприятий.

Председатель правления "Внешторгбанка" поблагодарил Александра Лукашенко за поддержку и отметил, что уже в ближайшее время банк развернет еще более активную деятельность на территории Беларуси. При этом будет работать не только с предприятиями, но и с населением.

Александр Лукашенко одобрил инвестиционные проекты Москвы по строительству объектов в Минске. Сегодня мэр российской столицы Юрий Лужков представил главе белорусского государства эскизы и макеты культурно-делового центра "Дом Москвы", квартала "Московский" и застройки жилого района Лебяжий. Александр Лукашенко подчеркнул, что все эти проекты должны быть реализованы в течение ближайших 2-2,5 лет. Президент высоко оценил мастерство московских архитекторов и пригласил их принять участие в возведении и других объектов в белорусской столице.

Главная цель строительства "Дома Москвы" - дать возможность представителям малого и среднего бизнеса установить контакты и найти партнеров. Москва готова вложить крупные инвестиции в строительные проекты в Беларуси. Об этом заявил Юрий Лужков на встрече с Александром Лукашенко. Московский градоначальник высоко оценивает динамику развития торгово-экономических связей Беларуси и Москвы. Только за прошлый год товарооборот республики и российской столицы возрос почти на четверть.

Вопросы двухстороннего сотрудничества в строительной сфере обсуждали сегодня Юрий Лужков и премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. После торжественной церемонии открытия Дней детей и юношества Москвы, которая состоялась утром, высокопоставленные чиновники осмотрели выставку строительных программ и проектов российской столицы и фотовыставку.

Сергей Сидорский заявил, что белорусские строители уже в текущем году приступят к возведению жилья в московском районе Измайлово. Оно будет построено "с белорусским подходом". Уже предоставлены площадки. Кроме того, сегодня стороны договорились об увеличении поставок в российскую столицу белорусских стройматериалов.

Сегодня в Москве Национальный художественный музей Беларуси и Российская государственная библиотека подписали протокол о намерениях.

Документ предполагает проведение различных выставок, выпуск совместных изданий, обмен опытом.

Для Беларуси большой интерес представляют применяемые россиянами технологии по реставрации книг, организации хранения печатной продукции. Уже в сентябре в Национальном музее Беларуси будет организована выставка из фондов этой библиотеки, а на будущий год запланировано проведение в Минске выставки уникальных книг.