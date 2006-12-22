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Внешэкономбанк изучает возможность сотрудничества с Беларусью

22 декабря 2006 14:51
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22 декабря Президент подтвердил стремление белорусской стороны развивать сотрудничество с Внешэкономбанком России. Об этом глава государства заявил во время встречи с руководителем этого банка Владимиром Дмитриевым.

Капитал Внешэкономбанка к началу нынешнего года составлял 862 млн. долларов. Имея обширные международные связи, Внешэкономбанк заключил соглашения с ведущими финансовыми и страховыми институтами 12 стран мира. У этого российского банка представительства находятся в Китае, Франции, Венгрии, Индии, США и ряде других государств.

Официальный Минск изучил предложения российской стороны о сотрудничестве в банковской сфере. Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев подчеркнул, что  у него действительно серьезные намерения по расширению объемов участия в банковской системе Беларуси.  Его финансовая структура намерена увеличить долю участия в уставном капитале  "Белвнешэкономбанка" до размера контрольного пакета акций.

# Экономика

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