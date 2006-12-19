Внесены изменения в исчислении пенсий

Для исчисления размера пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, вызванных катастрофой на Чернобыльской АЭС, будет применяться величина средней зарплаты работников в республике - вместо величины средней зарплаты рабочих и служащих. Соответствующий декрет подписал Александр Лукашенко. Изменение не приведет к уменьшению размера пенсии. Сейчас её средняя величина 662.900 рублей. Получают более 10 тысяч человек. Средняя же пенсия по случаю потери кормильца, вызванной катастрофой на ЧАЭС, 543. 200 рублей. Получают 2.169 человек. Данные пенсии - трудовые, поскольку исчисляются исходя из стажа работы и величины зарплаты.