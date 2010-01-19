Внедрение в белорусскую экономику евростандартов позволит снизить себестоимость продукции на 10 %

В строительной отрасли уже определились со ставками. С этого года белорусские архитекторы и проектировщики переходят на европейские стандарты.

Найти общий строительный язык с Западом выгодно всем. Во-первых, так гораздо проще продавать услуги наших специалистов за рубежом. Во-вторых, у западных инвесторов будет больше возможностей строить в Беларуси. Такой вот общий европейский знаменатель.

Введение европейских стандартов не всегда означает ужесточение. Ведь и пресловутые советские нормы строительства тоже отличались своей строгостью. 668 евростандартов, которые вот уже на протяжении 18 дней приживаются в Беларуси, – это, скорее, как окно в Европу: себя показать и на других посмотреть.

А показать нам есть что. А когда адаптируемся к европейским правилам, то сможем тех же европейцев звать в гости. То есть инвестор, приходя в Беларусь со своим проектом, теперь без проблем и проволочек сможет его здесь реализовать. К тому же это будет дорога с двухсторонним движением: уже наши проектировщики запросто будут экспортировать свои услуги.

Марина Анфимова, начальник отдела Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

– Процесс перехода к европейским стандартам и нормам длится у нас не один год. Сегодня 11 предприятий РБ выпускают свою продукцию по этим стандартам. Например, «Гомельстекло» уже 90 % своей продукции выпускает с СЕ-маркировкой.

Пакет из 668 вростандартов введен в Беларуси с 1 января. Однако перейти на них автоматически, за один день, невозможно. Отечественным производителям стройматериалов, а также строительным организациям понадобится время на сертификацию.

Этому европейскому строительному бренду уже 125 лет. На белорусском рынке отработал одну пятилетку. Наши специалисты под руководством австрийских, более опытных коллег, столкнулись с проблемой: завоевать соседние рынки можно, только имея европейский сертификат.

Игорь Лойко, генеральный директор иностранной компании:

– Мы столкнулись в прошлом году с большой проблемой: несмотря на то, что географически мы находимся ближе к Риге, чем, например, наши партнеры-компании в Австрии, латышские партнеры были вынуждены отказаться от нашей продукции, поскольку наши стандарты были отличны от европейских.

Строительство уже давно назвали локомотивом всей экономики. Ведь оно тянет за собой много сфер – производство отделочных материалов, бытовой техники, мебели.

Александр Кендыш, заместитель главы администрации свободной экономической зоны «Минск»:

– Сегодня мы наблюдаем, это можно сказать даже про Минск, строительный бум. Только в нашей зоне сегодня в стадии проектирования, строительства или реконструкции находится более 30 производственных объектов. Мы прилагаем все усилия, чтобы привлечь инвесторов именно в эту сферу.

Опыт свободных экономических зон подсказал: не учитывать нормы и правила европейских стран нельзя. Ведь иностранный инвестор, который приходит в СЭЗ, свой проект во многом ориентирует на стандарты своей страны.

Игорь Лишай, исполняющий обязанности директора предприятия «Стройтехнорм»:

– Трудно оценивать это с экономической точки зрения, но в целом затраты на административные процедуры всегда вкладываются в себестоимость продукции, это мировая практика. Поэтому, можно надеяться, что это приведет к удешевлению продукции.

Однако торопить никого не будут. Белорусские стройорганизации могут еще некоторое время пользоваться прежними нормами – национальными. А эксперты тем временем уже подсчитали: евростандарты помогут удешевить продукцию отечественной стройиндустрии на 10 %.