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Вместо «Большой восьмерки» - «Большая двадцатка»

25 сентября 2009 10:55
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G20 станет главным экономическим форумом в мире, заняв тем самым место саммита «Большой восьмерки».

К такому решению единогласно пришли представители стран-участниц «Большой двадцатки» в Питтсбурге.

Отныне главным форумом для обсуждения международных экономических вопросов будут встречи лидеров двадцати наиболее динамично развивающихся государств. Прерогативой же «Большой восьмерки» останутся проблемы международной безопасности.

Далее на повестке дня саммита в Питтсбурге – вопросы реформирования Международного валютного фонда и стремительно дешевеющего доллара.

Самый же острый вопрос – борьба с бонусами. По мнению президента Франции, именно высокие - многомиллионные - премии банкирам и привели к тяжелейшему финансово-экономическому кризису.

# Экономика

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