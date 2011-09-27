Власти России тратят миллиарды долларов, чтобы удержать рубль от обвала

Центральный банк России вынужден идти на масштабные валютные интервенции из-за ослабления курса рубля к доллару и евро. Только за вчерашний день ЦБ продал около 2 млрд долларов, а за два последних торговых дня - 5 млрд. Ситуация может резко ухудшиться, если к массированной скупке валюты приступят корпорации и частные инвесторы, пишет во вторник «Коммерсант». Эксперты не исключают, что к концу года рубль подешевеет к доллару до 35–36 рубля. А если сбудутся негативные прогнозы относительно падения цен на нефть до 60 долларов за баррель и даже ниже, то к концу 2012 года доллар в России может стоить около 60 рублей. Курс доллара в России начал уверенно расти с начала августа, в последнюю неделю рост ускорился. Сегодня его курс составляет 32,42 рубля, сообщает www.ctv.by.