Власти Минска помогут бизнесу в развитии производств

Это позволит увеличить и выпуск промышленных товаров, и их экспорт. Какая именно поддержка нужна частнику обсудили в мэрии.

Совсем недавно столичная власть провела самый массовый в истории опрос предпринимателей. Чем помочь? – спросили чиновники. И бизнес был рад ответить. Инициатива откровенного диалога пришлась весьма кстати.



21 сентября в мэрии чиновники и бизнесмены «вперемешку», сидели плечом к плечу. У тех и других один интерес – эффективные производства. Вклад малых промышленных предприятий в экономику города может быть больше. Производство и экспорт промтоваров реально увеличить, если будут решены три блока непростых для бизнеса вопросов.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

– Стал вопрос, что сегодня для развития необходимо порядка 177 тысяч квадратных метров площадей, 96 гектаров земельных ресурсов, около 100 миллиардов рублей льготных кредитов. Для того, чтобы организации и предприниматели могли более эффективно развивать свой бизнес.

В Минске больше 30 тысяч малых предприятий. На каждом, наверняка, есть свое мнение о том, что еще в бизнес-среде города нужно улучшить. Учесть готовы, если не все пожелания, то уж точно самые массовые. Но здесь, как говорится, не все сразу.

Александр Качан, учредитель сети кафе и пиццерий:

– Мы много лет добиваемся, чтобы после того, как на протяжении 3-5 лет помещения побыли в аренде, предпринимателю было дано право по остаточной стоимости их выкупать. Это будут разовые поступления в бюджет. И главное, это даст большую перспективу.

21 сентября разговор затянулся. Высказывались и чиновники, и частники. Но все это не ради общения, а ради реальных предложений по улучшению бизнес-климата. Которые в самое ближайшее время станут законодательной инициативой.

Наталья Бреус, Валерий Науменко, телекомпания СТВ.