Власти и предприниматели в поиске компромисса

Представители Совета министров, администрации Президента и деловых кругов Беларуси за одним столом обсудили насущные проблемы и 15 февраля подвели итоги.

Приоритет для властей - развитие бизнеса качественного и полезного, для бизнесменов - отстаивание более либеральных условий существования. Камнем преткновения на этот раз стал Указ Президента № 760, который предписал индивидуальным предпринимателям до 1 января следующего года стать юридическими лицами.

"Указ только принят, и это один из стратегических векторов нашего развития. Он связан с тем, что при всех наших спорах ИП, по сути, не может быть работодателем. Отсюда этот пункт будет действовать. Проблема стоит в том, чтобы создать все условия, чтобы адаптационный период прошел более мягко", - сказал заместитель министра экономики Республики Беларусь Андрей Тур.

Именно время перехода на новые правила игры и вызвали волнения в бизнес-сообществе. Больше всего волновал нерешенный вопрос о статусе микропредприятия, которым и будут названы с нового года "индивидуалы". И даже если все документы будут приняты к концу весны, справятся ли регистрационные органы с поставленной задачей?

Здоровье человека звучало неоспоримым аргументом в защиту принятого документа. Никто не осмелился с этим поспорить. Но дискуссию на этом не закончили. "Почему никто не думает о том, что надо будет до конца года уволить тех трех наемных, которые имеются? За чей счет компенсации? Если государство законом увольняет наемных лиц, почему предприниматель должен выплачивать эти двухмесячные компенсации?", - задалась вопросом

индивидуальный предприниматель, председатель Совета по малому бизнесу при ОО "Белорусский союз предпринимателей" Екатерина Чижик.

Заместитель министра экономики Республики Беларусь считает, что проблема решаема и "платить незачем".

Удовлетворившись ответом, предприниматели дискуссию не закончили. Задали ещё один вопрос: каким видит государство идеальный бизнес?.

По мнению Андрея Тура, "политика направлена на то, чтобы инвестиционная составляющая шла не в развитие торговли, а в импортозамещающее производство. ИП нужны, они есть и они будут".