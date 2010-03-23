Власти Германии рассчитывают получать ежегодно 1 млрд. евро благодаря специальному банковскому сбору

Правящая коалиция в парламенте Германии согласилась ввести специальный банковский сбор, выплаты по которому будут направлены в резервный фонд по спасению банков в кризисных ситуациях.

Планируется, что законопроект о банковских сборах будет рассмотрен уже в апреле. Если он будет одобрен, то в фонд ежегодно будет поступать до 1 млрд. евро. В правительстве считают, что с помощью создания фонда финансовые структуры самостоятельно смогут покрывать возникшие затраты и не зависеть от налогоплательщиков, передает БЕЛТА.

Сумма сбора будет определяться размером банка. По словам министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, сумма, взимаемая со сберкасс или небольших кооперативных банков, должна быть меньше, чем выплаты крупных банковских структур с высокими рисками ведения бизнеса.

Впервые о подобном сборе (налоге) на банки задумались в США. В середине января 2010 года Барак Обама предложил сбор, который за 10 лет должен принести в госбюджет страны $90 млрд. Введение специального налога на банки обсуждается также в Великобритании и Франции.