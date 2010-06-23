Владимир Семашко направил очередное письмо Алексею Миллеру

В нем указано, что наша сторона считает необоснованными действия по сокращению поставок природного газа в Беларусь. Это является прямым нарушением контракта.

Мы выполнили свои обязательства и произвели оплату за май сегодня, как того требует контракт. А вот «Газпром» не спешит следовать тексту договора и платить за транспортировку углеводородов.

До настоящего времени российской компанией не произведена оплата оказанных в мае этого года услуг по транзиту газа через нашу территорию. Таким образом, при сохранении задолженности «Белтрансгаза» за поставки газа в январе-апреле этого года в размене 186 миллионов долларов, задолженность «Газпрома» перед белорусской компанией за оказанные услуги по транзиту в прошлом году и пять месяцев этого года увеличилась до 260 миллионов долларов.

В письме также указано, что до настоящего времени не получен ответ на компромиссное предложение по взаимному погашению образовавшейся задолженности.

В сложившейся ситуации вице-премьер Семашко отдал распоряжение «Белтрансгазу», соблюдая размер ограничения поставок на уровне 15% в целях поддержания работоспособности газотранспортной системы Республики и невозможности дальнейшего ограничения потребителей Беларуси, начать отбор газа из газотранспортной системы.

Руководству российской компании нужно проявить благоразумие и отменить ограничения поставок газа в Республику Беларусь указано в письме. А также немедленно начать погашение задолженности за оказанные услуги по транзиту природного газа. Поступившие таким образом денежные средства будут в тот же день направлены в «Газпром» в счет погашения задолженности за поставленный природный газ.