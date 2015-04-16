Владимир Путин: Евразийский экономический союз призван поднять уровень жизни граждан стран-участниц

Новости России. Исполнение минских договоренностей – единственный выход из тяжелой ситуации в Украине. Такое мнение 16 апреля высказал президент России во время телевизионной прямой линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы от людей поступали самые разные, в том числе и о цели создания новых интеграционных объединений. Так, по словам Владимира Путина, Евразийский экономический союз призван поднять уровень жизни граждан стран-участниц.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Мы развиваем отношения, скажем, в рамках нашего Евразийского экономического союза в Казахстаном, с Беларусью. Ведь в чем смысл всех этих объединений? Не в том, чтобы к себе подтащить. Нет. Смысл, чтобы все люди, которые проживают в наших странах, жить стали бы лучше, чтобы границы были открыты. Мы видим, что люди там достойно живут и к ним относятся достойным образом. У нас вот так вот складываются отношения и с Казахстаном, и с Беларусью, и с Арменией сейчас уже, и с Киргизией. Нам бы очень хотелось, чтобы вот этот процесс развивался, он самый главный.