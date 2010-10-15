Владимир Путин доволен процессом интеграции Беларуси, России и Казахстана

В Москве состоялось заседание Совета министров Союзного государства. Повестку заседания обсуждали еще на прошлой неделе в Минске на встрече белорусского премьера и госсекретаря Союзного государства. Для рассмотрения совету министров двух стран предложили более 30 вопросов. Но тема номер один – совместный бюджет союзного государства.

Начало заседания, которое планировалось на полдень по московскому времени, задержалось на час. Сергей Сидорский и Владимир Путин встречались один на один. А вот само заседание Совмина продлилось около 20 минут. Все вопросы главы правительств рассмотрели быстро. Это свидетельствует о том, что обсуждение прошло конструктивно.

Одной из главных тем стало выполнение совместной антикризисной программы. План по минимизации последствий для двух стран был подписан еще в 2008 году.

Еще один немаловажный вопрос – каким будет совместный бюджет союзного государства. Общий кошелек в 2011 году составит почти пять миллиардов российских рублей. Средства направят на реализацию 40 программ. Из них две новые: развитие космических технологий и медицины. В частности, с использованием стволовых клеток. Сергей Сидорский и Владимир Путин поднимали так же вопросы работы Таможенного союза.

Владимир Путин, председатель правительства Российской Федерации:

Считаю нашим достижением тот факт, что российско-белорусское сотрудничество успешно подкрепляется трехсторонней интеграцией. Мы не только наращиваем работу в рамках Таможенного союза, но и выходим на формирование основ Единого Экономического Пространства России, Беларуси, Казахстана. Важно, чтобы эти позитивные процессы развивались независимо от текущей конъюнктуры. И я убежден, что проблемы, споры, которые возникают между близкими соседями, они неизбежны. Но жизненные интересы братских народов важнее.

Сергей Сидорский, Премьер-министр Республики Беларусь:

Наше заседание Совета министров Союзного государства является основной площадкой для обсуждения широкого спектра вопросов белорусско-российского сотрудничества и взаимодействия практически во всех сферах, прежде всего, экономики, науки, культуры, здравоохранения и образования. При этом, экономическое сотрудничество – основа для дальнейшего развития других сфер и направлений. Беларусь, в свою очередь, входит в пятерку ведущих торговых партнеров России. Отмечу позитивную тенденцию ежемесячного роста нашего взаимного товарооборота. Только за январь-август текущего года товарооборот Республики Беларусь с Российской Федерацией составил более 500 млрд российских рублей, или более 17% к уровню января-августа прошлого кризисного года. Данная тенденция наглядно показывает, что Беларусь и Россия успешно преодолевают негативные последствия мирового финансового кризиса. И наша экономика демонстрирует тенденцию развития роста по всем показателям экономики и России, и Беларуси.

Союзный Совмин стал еще и поводом для встречи глав правительств таможенной тройки. Сергей Сидорский, Карим Масимов и Владимир Путин обсудили пакет соглашений, формирующих правовую базу Единого Экономического Пространства. К слову, всего по ЕЭПу должно быть ратифицировано 17 соглашений. Пять из них к подписанию уже готовы, остальные – на стадии проработки. Единое Экономическое Пространство должно заработать с 2012 года. Главный вопрос нового образования – равные условия для хозяйствующих субъектов.

Сергей Сидорский:

Мы нацелены на то, чтобы максимально найти компромиссное решение, которое устроит три стороны, и продемонстрировать и себе, и мировому сообществу наше мощное интеграционное образование. Таможенный союз. Готовы перейти с первого января 11 года на экономическое пространство.

Следующий союзный совмин планируют провести через два месяца в Минске. 14 и 15 декабря на заседании рассмотрят около 25 вопросов важных для двух государств.

Ольга Макей, Андрей Сержантов, телекомпания СТВ, Москва