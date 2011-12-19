Владимир Король, гендиректор УП «Белкоммунмаш»: Нас в России называют агрессивной компанией, компанией с агрессивным менеджментом. Это значит, что нас опасаются

Показательный пример того, что решить проблему зависимости от импорта можно, причем в масштабах целой отрасли — об этом ведущий программы «Неделя» Игорь Позняк беседует с генеральным директором управляющей компании холдинга «Белкоммунмаш» Владимиром Михайловичем Королём.

Я так понимаю, небелорусских троллейбусов и трамваев на наших улицах уже почти не осталось?

Владимир Король: На улицах наших городов небелорусские троллейбусы и трамваи ещё остались. В 2007 году мы ещё занимались ремонтом тех троллейбусов, которые выпускают наши конкуренты. А вот с 2008 года предприятием был взят резкий старт на полное обновление, образование и развитие полностью современного предприятия, с новой технологией, с новой философией организации производства. И это имеет большое значение.

А какова цена вопроса? Ведь раньше, лет 15 назад, троллейбусы у нас были российские, трамваи – латвийские, а это уже Евросоюз. Учитывая нынешние цены и конъюнктуру на рынке, сколько бы мы платили сегодня за одну импортную машину и сколько для сравнения стоит отечественная?

Владимир Король: Просто скажу: наш минимум в два раза дешевле. Что касается и трамваем, тем более, что скоростной трамвай реально создан только у нас на всём постсоветском пространстве. Нас в России называют агрессивной компанией, компанией с агрессивным менеджментом. Это значит, что нас опасаются, потому что мы не стоим на месте. И в этом году, ещё до Нового года мы поставим уже совместным производством с польской компанией — тоже очень динамично развивающаяся организация — первый, как он называется, рельсовый автобус или дизель-поезд. Таких вагонов будет до пятидесяти. И в следующем году будет организовано производство третьего такого поезда нашей компанией.

Это статья импортозамещения?

Владимир Король: Это раз. А далее наиболее значимое событие — мы приступаем к созданию совместного предприятия со швейцарским холдингом Stadler Rail, известным всем как городские электрички Flirt, которые сейчас курсируют по Беларуси — и это первое решение для СНГ.

А сколько нам удастся сэкономить, если эти городские электрички будут белорусского производства?

Владимир Король: Мы прикинули бизнес-план, я пока не буду говорить о конкретных цифрах, но думаю, что для простого человека понятно, что когда мы начинаем делать подобный продукт мирового значения — эффект от таких продаж можно представить. Конкретные цифры покажет время, но это, безусловно, очень выгодный проект.

Ваш случай — как раз тот самый пресловутый баланс, о котором говорил президент, и которого пытаются добиться во всех отраслях экономики. Вы закрываете и белорусский рынок, и серьёзно работаете на экспорт. Но, на мой взгляд, возникает очень серьёзный нюанс. Предположим, из последнего: 100 троллейбусов у вас купила Москва. Но ваш экспорт «долгоиграющий» — в ближайшие годы Москва у вас вряд ли будет покупать троллейбусы. Хочешь, не хочешь, а надо вертеться — как быть в этой ситуации?

Владимир Король: Это не совсем так. Как раз Москва теперь нуждается в серьёзном обновлении. Москва — это показатель негативной, скажем так, транспортной проблемы. В ближайшие годы наоборот Москва планирует серьёзные закупки. Мы буквально на днях завершили поставку в Пензу — это очень значимое событие, потому что Пенза находится всего лишь в 200 километрах от Саратова. А там находится наш главный конкурент — «Тролза», которые ещё ходят по нашим дорогам. Поэтому представьте ситуацию: там исторически быть не должно было белорусов. А мы начали замену парка Пензы белорусскими троллейбусами. Наверное, комментарии излишни.

Так в чём же, собственно говоря, проблема? Почему страна, которая производит и экспортирует троллейбусы, БелАЗы, вынуждена за валюту покупать зубочистки, станки бритвенные, детские коляски? К кому здесь претензии? К Вашим коллегам с других предприятий, к чиновникам в кабинетах министерств?

Владимир Король: Вообще эта проблема, наверное, касается всех, в той или иной степени. Безусловно, должна быть инициатива на местах. Проблема обозначена правильно, потому что она должна быть почувствована всеми — счастья нам никто не принесёт. Если мы его сами не будем делать, создавать, если мы не будем понимать, что философия только в этом — тогда мы будем закупать всевозможную мелочь, которая по плечу нашим многим предприятиям.

Сошлюсь на конкретный пример, чтобы это было понятно. Завод ушёл от принципов построения производства, которые были раньше. Мы сегодня активно используем усилия наших смежников, предприятий, которые работают с нами по кооперации. Не только в Беларуси, но и за пределами. Мы ищем тех, кто способен технологически и психологически к этой работе, способен нести такую же ответственность. И эти предприятия настраиваются, они производят какие-то элементы, из которых потом складывается в целом белорусский товар. Таких предприятий у нас сегодня около шестидесяти. Это предприятия, которые работают на завод. И они тоже уже участвуют в экспортной программе, программе импортозамещения.

Вы, как руководитель крупного предприятия, часто бываете за границей? А бывают такие ситуации, когда к вам подходят ваши зарубежные партнёры и спрашивают: what the price of your trolleybus? Вы готовы ответить?

Владимир Король: Я владею разговорным немецким. Безусловно, все технические переводы делаются специализированным переводчиком.

А бывают такие ситуации, чтобы исключить посредников: Вы генеральный руководитель производящей компании и мэр какого-нибудь немецкого горда к Вам подошёл. Вы можете решить это на Вашем уровне, минуя посредников?

Владимир Король: Как правило, так и происходит. Очень сложный вопрос Вы затронули. Потому что мы приезжаем и пытаемся войти в чужой бюджет. Это непросто продать зубочистку.

Ещё одна проблема, на мой взгляд: многие наши предприятия, к сожалению, сохранили такой советский признак — экспортный вариант своего товара. Допустим, если поехать в Москву, зайти в фирменный магазин наших производителей и изучить там ассортимент — безупречно. И зайти здесь. Логику руководителя предприятия я понимаю — он зарабатывает валюту, и это правильно. Но как же быть с собственным рынком?

Владимир Король: Разницы не должно быть, безусловно. Потому что нельзя в производстве поделить, как это было раньше. Наверное, осталась ещё эта ментальность: на экспорт надо вот так, а у себя и так сойдёт. Было, к сожалению, так, когда мы и по цвету знали: если двигатель моторного завода красненький, значит, он на экспорт пойдёт. Если красный трактор — значит, он пойдёт на экспорт.

Владимир Михайлович, вы тоже наверняка часто бываете в магазинах. Ваш взгляд, как крупного топ-менеджера, на нашу белорусскую торговлю: Вам не кажется, что иногда наша торговля нас же и провоцирует покупать не белорусское. Придите в крупный государственный магазин и сравните поведение и отношение к покупателю здесь и в небольшом брендовом магазине импортной одежды, предположим. В последнем варианте Вас навряд ли отпустят без покупки, хотя бы уж точно встретят у входа. Чего нельзя сказать, наверное, у первом примере. Вот как сломать этот стереотип, как сделать так, чтобы торговля не провоцировала нас покупать импортное? Потому что это тоже проблема.

Владимир Король: Есть такие, к сожалению, случаи. Особенно, когда ты знаешь, как должен выглядеть тот или иной товар, как разложен — мы знаем, что есть законы мерчендайзинга. И уже многие об этом знают. Ты приходишь и видишь, что это подложили тебе так, чтобы ты обратил на это внимание. Я профессионально смотрю по-другому, я начинаю искать, где же наше и почему оно находится там — за что, заслуженно или незаслуженно пострадал товар или продукт? Но это мой взгляд, основной покупатель на это не совсем реагирует, ему не до этого. Он пришёл и хочет купить, ему как представили, так он и будет брать.

Поэтому и торговля должна быть заинтересована с производителем. Значит, производитель тоже должен бороться за свой товар, так, как это делают иностранцы. Этому нужно учиться: ведь они отслеживают его до этого же прилавка, независимо приезжают сами в эти магазины. И никто не знает, что это работник или работница этого предприятия. Я пару раз сам видел, как они приходят официально, представляются, определяют и потом даже начинают ругаться из-за того, где находится их товар. Они отстаивают свои позиции. К сожалении, я не видел такого у нас, чтобы наш производитель пришёл и поднял скандал — почему ты мой товар задвинул вот сюда. За это надо бороться.