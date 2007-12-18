Вкусное, полезное и недорогое детское питание - в розничную сеть!

В Минске открылась выставка-ярмарка "Нашим детям".

Сделать полезное вкусным, а красивое дешевым обещают белорусские производители детского питания. Первые положительные итоги представили сегодня на выставке-ярмарке продукцию для самых маленьких свыше 10 специализированных предприятий. Кроме того, отечественные марки познакомили посетителей ярмарки с лучшими образцами мебели и одежды.

Чтобы полезное было вкусным, а красивое дешевым - мечтают не только белорусские мамы. На правительственном уровне вот уже год решается вопрос модернизации производств и распространения отечественного детского питания в широкие массы.

Менее месяца назад правительство констатировало: на складах "зависло" около 1,5 миллионов банок детской питательной продукции. А в целом в республике на полках остаются три детские консервы из десяти. В то же время, за 9 месяцев в республику завезли фруктовых пюре на 1 миллион долларов, а ведь такая кругленькая сумма вполне могла оказаться в бюджете отечественных предприятий, а налог - в госказне.

Тем временем продукт, разработанный в Институте мясомолочной промышленности Национальной Академии наук, отлично справляется с "проблемами" пищеварения детей до 1 года. Полуфабрикаты и колбасы белорусских предприятий обогащены минералами и витаминами. Есть и привлекательная упаковка, и качественное наполнение. Не хватает пока только спроса. Хотя и в этом направлении работа проводится.

Белорусское детское питание на "ура" разбирают в России, Украине, не так давно поставки начались в Молдавию и Азербайджан. Натуральное сырье, соблюдение технологий, разнообразный ассортимент должны порадовать маленьких гурманов далеко за пределами республики, а дизайн и удобство упаковки убедить маму в покупке белорусского.